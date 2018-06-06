Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
Эпизод мультипликационной саги под названием "Сезон дождей" опубликован 6 июня на официальном канале киностудии "Союзмультфильм" на YouTube. Сюжет серии драматичен: из-за проливных дождей коровы в Простоквашино впали в депрессию и перестали давать молоко.
Спасать ситуацию, как обычно, приходится друзьям дяди Федора. Но ни фокусы пса Шарика, ни песни кота Матроскина развеселить загрустивших парнокопытных не могут. На помощь приходит новый персонаж "Возвращения в Простоквашино" – Таматама. Он мастерит из холодильника солярий – и загорелые коровы стройными рядами следуют на дойку.
Советский и российский художник-мультипликатор Юрий Норштейн в таком "забойном" сюжете не нашел ничего хорошего. По его словам, новое "Простоквашино" – сплошное неприличие. Его авторы преследуют единственную цель – заработать побольше денег, приводит мнение Норштейна портал "Подмосковье сегодня".
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