Оперная дива спела Урганту про котлетки с пюрешкой
Интернет-мем "Котлетки с пюрешкой" берет за основу сцену "Улиц разбитых фонарей", где герой Трухина встречает знакомого на территории психиатрической больницы, который рассказывает ему о меню с котлетами и картофельным пюре. Эпизод вышел в конце 90-х, но лишь в начале 2016 года он разошелся по Рунету и стал популярным феноменом, не привязанным к "Улицам разбитых фонарей". С репликами персонажей было сделано множество пародийных роликов и юмористических музыкальных композиций, теперь же мем воспринимается совершенно иначе в иcполнении прекрасной оперной певицы.
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