"Встал не с той ноги": в театре равнодушно отнеслись к истерике Домогарова

Александр Домогаров заявил в соцсети, что увольняется из театра Моссовета. По словам артиста, его сняли со всех спектаклей. В Моссовете уже отреагировали на эмоциональное высказывание звезды.

"Не снимали его ни откуда, ничего не могу сказать. Впереди у него гастроли. О том, что он написал я знаю", – сообщила "Пятому каналу" секретарь по связям с общественностью театра Моссовета Татьяна Горина.

В Моссовете сейчас лишь строят догадки, с чем связано поведение Домогарова. "Но чем это вызвано – не знаю не видела, не слышала. И никто в театре тоже не обсуждал по крайней мере. Может, встал не с той ноги", – добавила Горина.



В интервью радиостанции "Говорит Москва" Татьяна отметила, что на май у артиста запланированы гастроли. "Он актер нашего театра. Ну, бывают настроения у человека. Никто его не снимал. В мае он едет на гастроли одни, в июне он едет в Израиль с "Вишневым садом". Просто сейчас Высоцкая выпускает спектакль в Питере, поэтому временно спектакли эти не идут", – пояснила секретарь.

Как писали Dni.Ru, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Александр Домогаров оставил весьма эмоциональное сообщение. "По поводу ухода из Театра! Это серьезно.., ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО... как меня сняли со всех спектаклей, на радость моим "коллегам", было написано заявление. Написано 9 января.Оно пока не подписано, но уважаемые коллеги, оно БУДЕТ подписано, даже чисто юридически (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал актер. Однако позже Домогаров ударил свое сообщение.

Сейчас на странице Александра в соцсети размещено обращение к СМИ: "Господа журналисты! Я никогда ничего не комментирую по телефону! Можно было за 30 лет уже выучить! Вас интересует только "горячее"– не интересуют спектакли сыгранные в Поволжье., что очень жаль. Больше ничего писать не буду, следите за реальными событиями, а не за словами".