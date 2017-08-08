Лучшие работы основателя "Веселых ребят" Павла Слободкина

В Москве, на 73-м году жизни скончался Павел Слободкин, основавший известный вокально-инструментальный ансамбль "Веселые ребята". Dni.Ru решили вспомнить лучшие работы композитора.

Ансамбль "Весёлые ребята" был создан в 1966 году в Москве. Секрет неувядающей популярности группы в том, что ей удалось создать свой уникальный и неповторимый репертуар. И во многом, это заслуга Павла Слободкина, обладавшего потрясающем чутьем и музыкальным стилем.

"Алешкина любовь"

Эта лиричная композиция вошла в первый альбом группы "Мелодия" и сразу же получила народную любовь. Также популярны были и другие композиции пластинки: "Сон", "Взявшись за руки вдвоем", "Тебе все равно", "Люди встречаются", "Скорый поезд", "Когда молчим вдвоём".

"Как прекрасен этот мир"

Наиболее плодотворным оказалось сотрудничество ансамбля с композитором Давидом Тухмановым, написавшим для ансамбля хит, ставший вечным – "Как прекрасен этот мир". Позже его перепела группа "Самоцветы".



"Арлекино"

В 1974 году Павел Слободкин приглашает в ансамбль молодую певицу, Аллу Пугачеву. Итогом творческого сотрудничества стала победа в 1975 году коллектива на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии и Гран-при за исполнение песни "Арлекино", в аранжировке и обработке Павла Слободкина. Именно после этого хита Примадонна стала известна на всю страну.



"Не волнуйтесь, тетя"

Веселый хит "Не волнуйтесь тетя" надолго стал визитной карточкой группы и, в особенности, юного тогда певца Александра Буйнова. Впервые песня прозвучала в передаче "Голубой огонек".