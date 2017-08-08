Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"

"Союзмультфильм" планирует снять продолжение культового советского анимационного фильма о Дяде Федоре и коте Матроскине. Новая серия картины выйдет на экраны в начале 2018 года.

О планах студи заявил ее директор Борис Машковцев, сообщает ТАСС. "Мы поняли, что у нас есть большое количество персонажей, которые вечно молоды и вечно интересны", – пояснил он решение продолжить съемки мультфильма.

Машковцев также подчеркнул, что ситуация с авторскими правами Эдуарда Успенского, написавшего книгу "Трое из Простоквашино", уже урегулирована. Однако пока глава "Союзмультфильма" затрудняется сказать, будет ли писатель автором сценария новый серий, как это было раньше.

"Пока не готов сказать, идут некоторые переговоры", – добавил он. В планах студии также создать анимационный сериал "Попугай Кеша", который будет первоначально запущен в формате короткометражки.

Всего за год "Союзмультфильм" планирует выпустить около 100 минут анимации. Всего в этом году будет запущено семь анимационных сериалов, часть из них завершится в следующем году, часть завершится через год", – уточнил Машковцев. Он также добавил, что студия планирует стать мощной производственной базой, как в советские времена.

Напомним, первый мультипликационный фильм серии "Трое из Простоквашино" вышел на экраны в 1978 году.В 2008 году мультфильм перезапустили в честь 30-летия.