Роковая судьба актера Виктора Авилова
Помимо огромного таланта, Виктор Авилов привлекал окружающих своей загадочной харизмой. В его внешности, манере поведения было много мистического, непонятного, того, что заставляло людей с интересом за ним наблюдать.
К сожалению, самому Авилову этот мистический ореол не принес ничего, кроме страданий. В кино актер начал сниматься в достаточно зрелом возрасте – в 34 года.
В 90-е годы актер особенно запомнился игрой в картинах "Узник замка Иф", "Господин оформитель" и "Маскарад". Однако после этого в жизни актера случился крутой поворот.
В 1993 году Авилов соглашается сыграть Воланда в спектакле "Мастер и Маргарита" и производит настоящий фурор. При этом, в актерской среде эта роль считается несчастливой и многие артисты отказываются ее брать из суеверных соображений.
Как считала третья жена Авилова, после успеха "Мастера и Маргарита" в его жизни и началась роковая черная полоса. На гастролях в Берлине в 1995 году у него случилось пробдение язвы и его еле спасли от смерти.
Актер два раза пережил клиническую смерть. Пережив эти неприятности, у Авилова вдруг начались проблемы с легкими и туберкулез. В результате, актер получил вторую группу инвалидности.
Естественно, с таким состоянием здоровья работать было тяжело, однако Авилов не падал духом. В 2000-х актер увлекся режиссурой и стал пробовать себя в качестве хореографа.
Он поставил несколько успешных спектаклей и организовал свою актерскую школу. Однако на пике режиссерской карьеры Авилова постигло новое несчастье и опять с роковой мистикой. В 2004 году актер повез на гастроли в Израиль спектакль "Мастер и Маргарита".
Журналисты настойчиво интересовались у Авилова, не страшно ли ему играть дьявола на Святой земле. Однако актер на все смотрел философски.
Тогда же во время гастролей Авилов вдруг внезапно почувствовал сильные боли в спине и обратился к израильским медикам. Врачи диагностировали у него рак печени четвертой стадии.
После этого актер поехал лечиться в Новосибирск, но к сожалению безрезультатно. 21 августа 2004 года Авилов скончался.
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