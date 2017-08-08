Певца Ашера обвинили в намеренном заражении любовниц

Известного американского R-n-B певца Ашера обвинили в том, что он намеренно заражает своих сексуальных партнерш герпесом. Несколько любовниц музыканта уже подали против него судебный иск.

Как утверждают три бывшие сексуальные партнерши Ашера, он намеренно заразил их герпесом, поскольку не предупредил о своем заболевании. Пострадавшие подали иск к артисту в суд Лос-Анджелеса, передает The Guardian.

По словам одной из женщин, 19-летней Квантейши Шэрптон, она никогда не стала бы спать с певцом, если бы знала заранее о том, что у него герпес. Она рассказала, что вступила в интимную связь с Ашером после концерта, в день своего рождения.

Позже Шэрптон сдала анализы, которые показали отсутствие заболевания. Однако женщина уверена что все равно является пострадавшей стороной, так как потенциально могла заразиться.

Другие две любовницы Ашера выяснили, что заражены герпесом. Они предпочли сохранять конфиденциальность и не раскрыли своих имен.

Американский певец и актер – один из самых коммерчески успешных R-n-B музыкантов афроамериканского происхождения. В настоящее время продано более 65 миллионов копий его альбомов по всему миру.

Кроме того, певец – обладатель семи премий "Грэмми" и владелец собственной звукозаписывающей компании US Records. Ашер также считается одним из самых привлекательных мужчин в музыкальной индустрии. У него миллионы поклонниц по всему миру, которые только и мечтают, что оказаться в его объятиях.

