В Москве пройдет уникальный фестиваль "Sолома"

В Москве 12 августа состоится музыкально-поэтический фестиваль "Sолома". В рамках мероприятия пройдут литературные чтения, декламация стихов и выступления музыкантов.

Уникальный фестиваль под открытым небом объединит молодых деятелей культуры, передает сетевое изданием m24.ru. Среди гостей мероприятия: музыканты проекта Art-Collage, дуэт Reflections Duo, соул-группа Shoo и другие.