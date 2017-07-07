В Москве госпитализирован актер Николай Сличенко

В одну из московских клиник доставлен Николай Сличенко, которому стало плохо дома. Приехавшие по вызову врачи сразу же госпитализировали 82-летнего артиста, передает Life.ru. У актера диагностировали серьезное неврологическое заболевание, ему предстоит курс лечения в стационаре.

Николай Сличенко – художественный руководитель единственного в мире профессионального цыганского театра "Ромэн". Удостоен звания народного артиста СССР.