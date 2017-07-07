Юрий Николаев назвал самых ярких выпускников "Утренней звезды"

Знаменитый 68-летней телеведущий Юрий Николаев рассказал об участниках программы "Утренняя звезда", за жизнью и творческими успехами которых следит до сих пор. Он выделил трех наиболее ярких и талантливых выпускников музыкальной передачи.

Николаев признался, что современную эстраду знает не слишком хорошо. Ближе ему музыка советского времени – его молодости.

"Но не принимать современную музыку – нет, такого брюзжания у меня никогда не было. Да, иногда есть непонимание, но категоричности в этом нет никакой", – цитирует ведущего сайт "Комсомольская правда".

Среди современных исполнителей, выпускников "Утренней звезды", особенно он выделил трех артистов. "Это Сережа Лазарев, Валерия и Зара. Я мог бы перечислить всех, но эта троица меня все время удивляет", – делится Николаев. "Один своим драматическим мастерством, Валерия - удивительными разножанровыми песнями. Зара – голосом и отношением к профессии". – добавляет он.

Высказал ведущий и свое отношение к современному телевидению. Оно у него неоднозначное. "Я его люблю. Но сожалею о том, что оно приостановило свое движение. Везде практически одноплановые программ. И это меня разочаровывает", – говорит Николаев.

По его мнению, нынешнее телевидение проигрывает в плане человечности. "Главное, что мы потеряли от советского телевидения, – это доброе, душевное отношение к зрителю. И надоел крик в ток-шоу. С трудом различаешь, кто и о чем говорит", – отмечает телеведущий.

Как писали Dni.Ru, Юрий Николаев стал телеведущим новой передачи "Первого канала" "Честное слово", премьера которой состоится 9 июля. Он будет вести со знаменитыми и гостеприимными собеседниками задушевные разговоры на дачной веранде.

Утренняя звезда – программа, выходившая на Первом канале и на канале ТВЦ с 7 марта 1991 по 3 августа 2003 года. В этой передаче раскрывались юные таланты в области музыки. Передача выходила по воскресеньям утром. В 1992 году также выходила по пятницам ночью под названием "Утренняя звезда в ночном эфире".