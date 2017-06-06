"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов

В Москве завершает свою работу фотовыставка "Месяц Май", посвященная Великой Отечественной войне. И вопреки задумке авторов, экспозиция вызвала у ветеранов не восторг, а отвращение.

Пережившие реальные ужасы войны пожилые люди не оценили "причесанные" образы, в которых предстали на фотографиях звезды шоу-бизнеса. Некоторые из них, ветераны и вовсе сочли "комичными и пародийными", передают "Ветеранские вести".

Как рассказал журналист Виталий Рагулин, успевший собрать отзывы о выставке, пожилым людям пришлись по душе прежние экспозиции с реальными историческими снимками времен войны. А вот неестественные образы российских селебрити в военной форме вызвали только отвращение.

"Я разговаривал с ветеранами Афганской войны, Корейской войны, войны в Таджикистане – и все к этой выставке относятся отрицательно. Были проекты в Москве, когда вывешивали исторические фотографии – это людей радует. А этот гламур – это просто ужасно. Я посмотрел проект, посмотрел видеоролики, и то что они сделали [в рамках выставки] нисколько не патриотично и никакого уважения к памяти я в этом не вижу. Это мое мнение и мнение многих ветеранов боевых действий, с которыми я разговаривал", – цитирует журналиста "Ридус".

Напомним, фотовыставка "Месяц Май" была открыта 8 мая, к Дню Великой Победы. В проекте приняли участие многие известные актеры, певцы, телеведущие и просто представители светской тусовки: Анна Хилькевич, Сати Казанова, Виктория Боня, Анна Семенович, Нелли Ермолаева, Ирена Понарошку, Айза Анохина, Натан, Александр Соколовский, Диана Мелисон, Эвелина Бледанс, Тимур Батрутдинов и многие другие.