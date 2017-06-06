"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов
Пережившие реальные ужасы войны пожилые люди не оценили "причесанные" образы, в которых предстали на фотографиях звезды шоу-бизнеса. Некоторые из них, ветераны и вовсе сочли "комичными и пародийными", передают "Ветеранские вести".
Как рассказал журналист Виталий Рагулин, успевший собрать отзывы о выставке, пожилым людям пришлись по душе прежние экспозиции с реальными историческими снимками времен войны. А вот неестественные образы российских селебрити в военной форме вызвали только отвращение.
"Я разговаривал с ветеранами Афганской войны, Корейской войны, войны в Таджикистане – и все к этой выставке относятся отрицательно. Были проекты в Москве, когда вывешивали исторические фотографии – это людей радует. А этот гламур – это просто ужасно. Я посмотрел проект, посмотрел видеоролики, и то что они сделали [в рамках выставки] нисколько не патриотично и никакого уважения к памяти я в этом не вижу. Это мое мнение и мнение многих ветеранов боевых действий, с которыми я разговаривал", – цитирует журналиста "Ридус".
Напомним, фотовыставка "Месяц Май" была открыта 8 мая, к Дню Великой Победы. В проекте приняли участие многие известные актеры, певцы, телеведущие и просто представители светской тусовки: Анна Хилькевич, Сати Казанова, Виктория Боня, Анна Семенович, Нелли Ермолаева, Ирена Понарошку, Айза Анохина, Натан, Александр Соколовский, Диана Мелисон, Эвелина Бледанс, Тимур Батрутдинов и многие другие.
В память о моем дедушке Пензине Андрее Андреевиче /1923-1993 гг/ ❤️- участнике Великой Отечественной Войны. Мой дедуля был связистом, обеспечивал устойчивую связь для управления войсками и оповещения об обстановке на фронтах, доставлял оперативную информацию в боевые части, передавал на места боевые приказы командования, исправлял под огнём противника повреждённую линию... и однажды в окоп, где находился мой дедушка и его однополчане, попала граната. Пензин А.А. схватил гранату и успел выкинуть её в другую сторону, тем самым спас свою и жизни своих товарищей... Спасибо вам, Участники ВОВ, дети войны! Спасибо за все и особенно за мирное небо над головой ����✈️❤️ Давайте не забывать великий подвиг, который совершили наши предки! Расскажите их истории под хештегом #МесяцМай Акция проходит при поддержке движения #БессмертныйПолкРоссии @polkrf Лейтмотивом всего проекта стала одноименная композиция Юли Паршута - "Месяц Май". #РусскоеРадио @russkoe_radio Режиссер: Михаил Самылов @mishasamylov Продюсер: Анна Потапова @kinodivar Production: @followmesmm
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