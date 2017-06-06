"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Вторник 6 июня
Лента новостей
19:01
В Поморье при строительстве ТЦ погиб рабочий
18:25
Россияне массово скупают Bentley
18:21
В Санкт-Петербурге пройдет конференция по сексуальности
18:10
Программа реновации стала намного лучше предыдущей
17:59
Артист цирка Запашных сорвался с 20-метровой высоты
17:49
Мажоры на BMW разбились в аварии на Поклонной горе (видео)
17:41
Бедным россиянам раздадут по 10 тысяч
17:20
Питер погрузился в сказки Пушкина
17:18
Под Тверью объявлен траур после массового убийства
17:13
Володин предостерег от давления на жителей хрущевок
17:01
"Мичуринский проспект" подключили к линии
16:55
Найден неожиданный способ спастись от ожирения
16:53
Jaguar и Land Rover стали доступнее
16:24
Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии у границы
16:12
Сформирован шестой созыв Общественной палаты
16:03
Актрису Пельтцер погубил молодой любовник
15:55
Дума за год разберет 20-тилетние "законодательные завалы"
15:54
В Сибири двое детей сгорели заживо во время игры со спичками
15:53
Россиян накажут за жалобы в магазинах
15:47
Какими будут новые квартиры по программе реновации
15:44
В России рухнула ставка по ипотеке
15:38
Кормилицы накинулись на ошарашенного Галкина
15:37
Звезда фильмов для взрослых пошла в депутаты ради бомжей
15:30
Путин поддержал идею отзыва гражданства у террористов
15:13
Сексуальный стиль пожилой жены президента Франции
15:12
Неутешительный диагноз приковал Елену Воробей к постели
15:11
Путин предложил ввести присягу для получающих гражданство
15:10
Вылечившийся от рака мужчина получил постоянную эрекцию
15:01
Для продления молодости суставов нужно съесть пять продуктов
15:00
Сергею Гармашу потребуется операция
14:32
В Коломенском пройдет Kaspersky Geek Picnic 2017
14:28
На вдову Ельцина накинулись после слов о "святых" 90-х
14:25
Легендарный футболист скончался в возрасте 83 лет
14:22
Подробности бракосочетания звезд "Дома-2"
14:10
Мужчина застрелил коллегу прямо в офисе
14:04
Почему украинский теплоход совершил неожиданный маневр в Черном море
14:03
Госдума примет качественный закон о реновации
13:55
Загадки и мистика в жизни Пушкина
13:50
Дикий медведь пробрался в жилой дом и сыграл на пианино (видео)
13:44
Найден способ воскрешать мертвых
13:40
Россия перехватила бомбардировщик США над Балтикой
13:37
Ольга Бузова набросилась на Павлюченко
13:30
Собчак спрятала живот под перья
13:27
Почему по утрам болит голова
13:25
Московского бизнесмена заживо закопали из-за 30 миллионов
13:19
NASA открыло новые опасные астероиды
13:07
Rixos Premium Belek открыл двери в мир превосходного отдыха
12:59
Российские военные приобрели наноневидимость
12:58
Скончался создатель программы "Время"
12:47
В Москве школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
12:34
В Москве скорую помощь использовали для перевозки стройматериалов
12:26
Опубликован рейтинг самых дорогих брендов в мире
12:18
Пригожин употребляет запрещенные препараты
12:16
Нюша сделала признание накануне свадьбы
12:15
Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера
12:09
Молодой муж побил Анну Грачевскую
12:05
Брат Ющенко "доказал" украинское происхождение древних греков
11:33
Актер Сергей Гармаш попал в ДТП
11:32
Алкоголь во время беременности уродует лицо ребенка
11:28
Мать утешает Бузову после обиды и предательства
11:27
Урганту было отвратительно от соседства с сыном
11:15
Общественная палата обновляет кадры
11:03
ВДНХ преображается на глазах
10:57
Названы причины аномального похолодания в России
10:57
На Ярославском вокзале у москвича украли 10 миллиардов
10:45
Болид взорвался на скорости 500 км/ч (видео)
10:44
Закон о реновации обсудят на парламентских слушаниях
10:33
Российские дети отравились конфетами Порошенко
10:29
Дарья Донцова: Мужчины цепляются даже за плохой очаг
10:27
Родившийся без носа малыш умер в возрасте двух лет
10:24
Россия отказалась финансировать ПАСЕ
10:00
Астрономы открыли кипящую планету
09:59
В зоопарке живого осла бросили на растерзание тиграм (видео)
09:45
На красной ветке метро на рельсы упал пассажир
09:40
Россиянам разрешили брать ипотеку без первоначального взноса
09:35
Брак с Дианой принц Чарльз назвал трагедией
09:33
Российские авиакомпании за год потеряли миллиарды рублей
09:16
Москвич голыми руками забил насмерть мать-пенсионерку
09:15
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
08:54
Названы лучшие университеты страны
08:39
"Женская версия" Сноудена подставила Москву
08:29
Мать рассказала о свадьбе Юлии Началовой
08:21
Россияне утопают в собственном жире
07:58
В Москве из авто юрисконсульта украли 600 тысяч рублей
23:15
Панин о непристойном видео: Мне противно смотреть на себя
21:56
В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
21:52
О чем россияне чаще всего спрашивают Путина
21:41
Семенович попала в больницу из-за осложнения после операции
21:22
Вдова Ельцина назвала 90-е годы святыми
21:17
В центре Москвы загорелась ТЭЦ
20:56
Как развивается пермская промышленность
20:52
Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
20:42
Солисток группы "Стрелки" назвали старушками
20:38
Собянин пообещал высокую явку на голосовании по реновации
20:38
Россиянин отправил в США посылку с гранатами
20:29
Сочи становится фестивальным центром России
20:15
Меланью Трамп распекли за платье-ночнушку
19:44
Президент Сербии назвал Путина лидером мировой политики
19:40
Известный футболист умер во время тренировки
19:28
Шейк и Купера впервые сфотографировали с дочкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Пугачеву срочно прооперировали
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
В театрах Москвы массово обирают зрителей
Культура

"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов

Анна Хилькевич, Виктория Боня. Фото: Dni.Ru
В Москве завершает свою работу фотовыставка "Месяц Май", посвященная Великой Отечественной войне. И вопреки задумке авторов, экспозиция вызвала у ветеранов не восторг, а отвращение.
прочитано 470 раз

Пережившие реальные ужасы войны пожилые люди не оценили "причесанные" образы, в которых предстали на фотографиях звезды шоу-бизнеса. Некоторые из них, ветераны и вовсе сочли "комичными и пародийными", передают "Ветеранские вести". 

Как рассказал журналист Виталий Рагулин, успевший собрать отзывы о выставке, пожилым людям пришлись по душе прежние экспозиции с реальными историческими снимками времен войны. А вот неестественные образы российских селебрити в военной форме вызвали только отвращение.  

"Я разговаривал с ветеранами Афганской войны, Корейской войны, войны в Таджикистане – и все к этой выставке относятся отрицательно. Были проекты в Москве, когда вывешивали исторические фотографии – это людей радует. А этот гламур – это просто ужасно. Я посмотрел проект, посмотрел видеоролики, и то что они сделали [в рамках выставки] нисколько не патриотично и никакого уважения к памяти я в этом не вижу. Это мое мнение и мнение многих ветеранов боевых действий, с которыми я разговаривал", – цитирует журналиста "Ридус". 

Напомним, фотовыставка "Месяц Май" была открыта 8 мая, к Дню Великой Победы. В проекте приняли участие многие известные актеры, певцы, телеведущие и просто представители светской тусовки: Анна Хилькевич, Сати Казанова, Виктория Боня,  Анна Семенович, Нелли Ермолаева, Ирена Понарошку, Айза Анохина, Натан, Александр Соколовский, Диана Мелисон, Эвелина Бледанс, Тимур Батрутдинов и многие другие. 

В память о моем дедушке Пензине Андрее Андреевиче /1923-1993 гг/ ❤️- участнике Великой Отечественной Войны. Мой дедуля был связистом, обеспечивал устойчивую связь для управления войсками и оповещения об обстановке на фронтах, доставлял оперативную информацию в боевые части, передавал на места боевые приказы командования, исправлял под огнём противника повреждённую линию... и однажды в окоп, где находился мой дедушка и его однополчане, попала граната. Пензин А.А. схватил гранату и успел выкинуть её в другую сторону, тем самым спас свою и жизни своих товарищей... Спасибо вам, Участники ВОВ, дети войны! Спасибо за все и особенно за мирное небо над головой ����✈️❤️ Давайте не забывать великий подвиг, который совершили наши предки! Расскажите их истории под хештегом #МесяцМай Акция проходит при поддержке движения #БессмертныйПолкРоссии @polkrf Лейтмотивом всего проекта стала одноименная композиция Юли Паршута - "Месяц Май". #РусскоеРадио @russkoe_radio Режиссер: Михаил Самылов @mishasamylov Продюсер: Анна Потапова @kinodivar Production: @followmesmm

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Автор: Светлана Сидорчук6 июня 2017, 17:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Грязные фото звезд "Дома-2"

567

комментарии

Политика

Президент Сербии назвал Путина лидером мировой политики
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста
Как Путин переиграл красавицу-журналистку
Вымирающая Литва строит забор на границе с Россией

Шоу-бизнес

Малахов позвал к себе выжившую в бойне под Тверью
Пугачеву сразил сердечный приступ
Актрису Пельтцер погубил молодой любовник
Кормилицы накинулись на ошарашенного Галкина

Проишествия

Мужчина застрелил коллегу прямо в офисе
Московского бизнесмена заживо закопали из-за 30 миллионов
Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера
В Москве школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы

Lifestyle

Самые главные сериалы июня
Подробности состояния госпитализированного актера Державина
Яркие роли "сказочной старушки" Татьяны Пельтцер
В театрах Москвы массово обирают зрителей
Шоу-бизнес

Молодой муж побил Анну Грачевскую

Телеведущая рассказала о семейной жизни
Шоу-бизнес

Собчак спрятала живот под перья

Ведущая вызвала смех своими словами
Lifestyle

Сексуальный стиль пожилой жены президента Франции

Эксперты считают, что 64-летняя Брижит Макрон задала новые стандарты образа первой леди
Культура

"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов

Пожилых людей возмутили представленные на фотографиях образы

Гороскоп

Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию

Фоторепортажи

Ольга Бузова набросилась на Павлюченко
Сергей Зверев побил королеву красоты
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
Названа самая красивая замужняя россиянка

Спорт

Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)

Регионы

Российские дети отравились конфетами Порошенко
В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
Тверской стрелок делал комплименты перед бойней
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru