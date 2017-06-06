Подробности состояния госпитализированного актера Державина

Медикам удалось стабилизировать состояние Михаила Державина, который ранее был срочно госпитализирован с сердечным приступом. Актера перевели из реанимации в ВИП-отделение для дальнейшего долечивания.

Сейчас врачи делают все возможное для того, чтобы 80-летний Михаил Державин поправился, передает Life.ru. Напомним, вечером 2 июня текущего года известный актер и юморист был срочно доставлен в одну из столичных клиник.

У Державина произошел сердечный приступ в Институте питания РАМН, где он проходил лечение в отделении сердечно-сосудистых заболеваний. По информации СМИ, после госпитализации врачи поместили актера в отделение реанимации с диагнозом "инфаркт".

При этом, в окружении Державина эта информация была опровергнута. "Все люди иногда ходят по врачам, никакого инфаркта у Михаила Михайловича близко нет, это был плановый осмотр в больнице. Все нормально, все в порядке, плановый осмотр", – заявил источник, близкий к артисту.

Отметим, что Державин уже не в первый раз за последнее время оказывается в больнице. В феврале 2017 года он и вовсе не стал дожидаться госпитализации и сам отправился к медикам, пожаловавшись на ухудшение самочувствия. "У меня последние месяцы были проблемы с давлением. Сказали, что это из-за лишнего веса", – рассказал тогда Михаил Державин.

В сентябре 2016 года популярного артиста госпитализировали с жалобами на острую боль. По данным СМИ, медики тогда диагностировали у него множество заболеваний, однако никакой конкретики на этот счет они не предоставили. Тем не менее, его состояние оценивалось как стабильное.

Михаил Державин – советский и российский актер театра и кино, актер Московского академического театра сатиры. В 1970-х годах он был ведущим знаменитой юмористической телепередачи "Кабачок 13 стульев". В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

