Звезда "Сватов" попала в больницу с резаными ранами

В столице была госпитализирована заслуженная артистка России Маргарита Шубина, известная по своей роли в сериале "Сваты". Медики диагностировали у актрисы глубокие раны правого бедра и голени.

Находясь на кухне, звезда "Сватов" оступилась и врезалась в стеклянную дверь, разбив ее, передает Life.ru. Упавшие осколки оставили глубокие порезы на ноге Маргариты Шубиной. Ее муж вызвал в квартиру бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия медики настояли на немедленной госпитализации актрисы. По их словам, Маргарита Шубина пережила большую кровопотерю из-за глубины порезов.

Заслуженную артистку России доставили в одну из столичных клиник и экстренно прооперировали. Медики провели операцию под общим наркозом, они зашили полученные раны.

Маргарита Шубина – знаменитая актриса, известная по многим ролям в фильмах и сериалах. В частности, она играла прокурора Горюнину в фильме "Левиафан", директора детдома в "Елках" и Любовь Георгиевну в "Сватах".

Отметим, что Маргарита Шубина в 2015 году сменила сферу деятельность и выступила режиссером своего дебютного фильма "И был день...". "Очень страшно было, очень сложно. Но работа завершена, и я надеюсь, что вы увидите мой фильм с потрясающими актерами. Надеюсь, что фильм в наше непростое время все-таки найдет своего зрителя", – рассказала на своем творческом вечере заслуженная артистка России.