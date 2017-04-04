В Москве появился свой Гонконг

Подобно всем великим мегаполисам мира Москва до предела космополитична и открыта всему новому. Это в полной мере относится и к еде. Поклонники самых разных гастрономических традиций найдут, чем себя порадовать в столице, будь то японская, индийская, перуанская, итальянская, французская, новая русская или любая другая кухня. С недавних пор к этой палитре вкусов добавили немного китайского шарма.

Не то, чтобы в Москве совсем нет китайских ресторанов. Разумеется, есть, и немало. Но Hong Kong все-таки стоит особняком. Заведение открылось совсем недавно на 24 этаже гостиницы Holiday Inn в Сокольниках. Кажется, китайская кухня еще никогда не была так близко к русскому поднебесью. Из окон ресторана открывается потрясающий вид на город, благо поблизости нет высоких зданий. Однако идти сюда стоит, прежде всего, за едой.

На кухне трудится сплоченная команда очень опытных китайских поваров, которые стремятся по максимуму использовать национальные продукты и традиционные технологии. Благодаря этому заведению вполне удается сохранять гастрономическую аутентичность. Но поскольку Hong Kong – все-таки московский ресторан, то в качестве играющего тренера сюда приглашен Дмитрий Шуршаков, один из самых опытных и неформально мыслящих столичных шеф-поваров. В таком тандеме родилось очень современное, креативное и одновременно хорошо узнаваемое меню. Традиционное и вместе с тем космополитичное, как и сам Гонконг, в культуре которого помимо китайского много вьетнамского, тайского, индонезийского, европейского...

Лапша, дим-самы, блюда на воке, жареный и теплый (пок) рис – все на месте. Но лапшу подают с крабами, кабачками и икрой тобико, с капустой и уткой или, например, рыбным терином. Острый бамбук сочетают с китайской грушей и соусом песто, а томленую, с равномерными прожилками свинину – с кимчи, огурцами и ананасом. Кальмаров превращают в лапшу и щедро сдабривают перечным соусом, а рисовый ролл начиняют уткой и фуа гра.

Пробовать можно и нужно все. Но особо следует обратить внимание на баранину, которую готовят на воке с черными бобами и грибами, на карпа-белку в кисло-сладком соусе и, конечно, утку по-пекински, может быть, лучшую в Москве.

На десерт непременно стоит отведать китайский чизкейк с кокосовым молоком и паровой бисквит из муки мэй-мэй, сдобренный деликатным сахарным сиропом и мороженым из какао. Все десерты в ресторане Hong Kong сдержанно сладкие, благодаря чему более тонко ощущается вкус других ингредиентов.

Средний счет – 1500 рублей.