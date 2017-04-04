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Lifestyle

Куда уехать в отпуск за 20 тысяч рублей

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeff Tzu-chao Lin
С началом весенне-летнего сезона многие начинают планировать свои отпуска. И если вы любите гулять по полупустым городам и попадать в музеи без огромных очередей на входах, для вас наступают непростые времена. Но не переживайте, в мире еще много мест, не освоенных туристами.
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Вместе экспертами онлайн-агентства путешествий OneTwoTrip Dni.Ru выбрали пять городов, которые не менее красивы и интересны, чем Рим или Лондон, но при этом едет туда в разы меньше людей. Приятный бонус: поездка в каждый город из нашей подборки будет стоить не больше 20 тысяч рублей.

Бухарест

Фото: GLOBAL LOOK press

Если хотите открыть для себя столицу Румынии, поторопитесь: по прогнозам, уже скоро этот город станет популярным. В 2016 году Бухарест попал в список наиболее быстрорастущих туристических направлений по версии Global Destination Cities Index. И мы удивлены, что туристы не открыли для себя этот прекрасный город раньше.

Бухарест немного напоминает столицу Франции, не зря его называют Парижем на Балканах. Кварталы красивых старинных зданий, маленькие кафе под зонтиками, торговые галереи – в какой-то момент можно почувствовать себя практически на Монмартре. Правда, это впечатление быстро проходит, стоит взглянуть на бетонные здания-коробки, пропитанные духом социализма.

Поездка в Бухарест сегодня стоит на удивление недорого, особенно по сравнению с другими европейскими столицами. При этом здесь отличная местная кухня, вкусное пиво и приятное вино, хорошие гостиницы и много достопримечательностей: от собственной Триумфальной арки до самого большого Дворца парламента в мире. Обязательно загляните в старинный сад Чишмиджиу, где собрана флора со всей страны, и Бухарестский ботанический сад, который считается одним из лучших в Европе.

Виза для россиян: нужна, национальная

Перелет + отель: от 12 900 рублей* на 5 дней на одного

Белград

Фото: GLOBAL LOOK press

Столица Сербии – один из старейших городов Европы. Несмотря на непростые времена, которые город пережил меньше двадцати лет назад, сегодня Белград – очень приятный город с домашней атмосферой. Если вы любите фильмы Эмира Кустурицы, в Белграде ощутите их неповторимую атмосферу: сочетание неугасающего оптимизма и горькой народной памяти, веселые гуляния и грустные воспоминания.

В городе много красивых мест. На холме над рекой возвышается Белградская крепость, за стенами которой хранятся следы самых разных эпох, от римских руин и развалин византийского замка до ландшафтного парка "Калемегдан".  Загляните в собор Святого Савы, крупнейшую на Балканах церковь, и поднимитесь по узким улочкам на холм Гардош. А за лучшими снимками для инстаграма отправляйтесь в квартал художников и музыкантов Скадарлий. Ну и конечно, нельзя не зайти в музей Николы Теслы, самого знаменитого серба.  А вечером отправляйтесь гулять по набережным и пить ракию в небольших ресторанчиках.

Виза для россиян: не нужна. Максимальный срок пребывания в стране без визы – 30 дней.

Перелет + отель: от 16 300 рублей* на 5 дней на одного

София

Фото: GLOBAL LOOK press

История удивительной и прекрасной Софии насчитывает несколько тысяч лет: первый город возник на этом месте в VIII веке до нашей эры. За годы здесь были римляне, гунны, варвары, город принадлежал Османской империи – в общем, на бедность истории София пожаловаться не может. При этом сегодня столица Болгарии – современный и энергичный мегаполис, в котором много клубов, отелей и торговых центров.

Примечательно, что София остается одной из самых недорогих европейских столиц. Согласно рейтингу британской консалтинговой компании Hoppa, София – самое дешевое место для отдыха из 84 городов, которые попали в список. Суточные затраты здесь не превысят 2800 рублей.

Центром притяжения для туристов считается собор Александра Невского, расположенный в самом центре города. Это крупнейший православный храм на Балканах и самое известное здание в Софии. Из других интересных религиозных зданий – церковь Святой Софии, построенная в 537 году и впоследствии давшая название городу. А самый старый храм, ротонда Святого Георгия, сохранился аж с IV века. Вокруг ротонды можно посмотреть на остатки улиц древней Сердики – такое название София носила во времена Римской империи.

Обязательно прогуляйтесь по самому красивому бульвару города – булеварду Витоша, вдоль которого расположены лучшие магазины Софии. Шопинг тут, правда, обойдется недешево – бульвар входит в список самых дорогих торговых улиц мира. За покупками лучше отправиться в торговый центр Софии (Mall of Sofia). Не забудьте привезти в качестве сувенира знаменитую розовую воду и розовое масло.

Виза для россиян: нужна, можно въехать по шенгену

Перелет + отель: от 17 500 рублей* на 5 дней на одного

Гент

Фото: GLOBAL LOOK press

Не самый очевидный выбор путешественника, приехавшего в Бельгию: туристов по-прежнему привлекают Брюссель, Брюгге и Антверпен. Но ведь нам того и надо? Так что вносите в свой план поездки этот небольшой городок с уникальной архитектурой и веселой студенческой жизнью. В городе много пабов, отличные музеи, красивейший собор и уютная, почти домашняя атмосфера.

Центральная достопримечательность города – собор святого Бавона, в котором хранится знаменитый шедевр Ван Эйка "Поклонение агнцу". Загляните в замок Фландрских графов и расположенный в нем музей истории тюрем. Прогуляйтесь по улице старинных домов Граслей или пешеходной Велдстраат с магазинами и бутиками, посидите в кафе на Врийдагмаркт, главной площади города, а потом отправляйтесь пить вкуснейшее пиво в один из многочисленных пабов.

В Генте, как и в Брюгге, есть сеть каналов, и мы советуем прокатиться по ним с гидом. Для атмосферности ищите компанию Ghent Water Tourist, которая проводит экскурсию на речном трамвайчике 1971 года выпуска. Или выберите уютную деревянную лодку на 6-12 человек, они есть у Viadagio vzw.

Виза для россиян: нужна, шенген

Перелет + отель: от 17 000 рублей* на 5 дней на одного

Триест

Фото: GLOBAL LOOK press

Северная Италия – это не только Милан, Венеция и Верона. Если хотите итальянского колорита без толп на улицах и получасовых очередей за мороженым, приезжайте в Триест: этот небольшой город, столица провинции Фриули-Венеция-Джулия, находится в 145 километрах восточнее Венеции, недалеко от границы со Словенией. Когда-то Триест относился к Австро-Венгерской империи и был ее главным морским портом. Но потом перешел к Италии и постепенно перестал привлекать путешественников. И совершенно зря: город сочетает в себе теплоту и дружелюбие Италии с пышной венской архитектурой. Добавьте к этому чудесный вид на море, хороший пляж, удивительную смесь итальянской и австрийской кухонь и достопримечательности от римских развалин до дома, где Джойс писал "Улисса" — а поводов не приехать в Триест вы не найдете.

Из обязательного к осмотру: древняя базилика Сан-Джусто, церковь святого Михаила и романтический замок Мирамаре в 10 километрах от города. В Триесте также отличные музеи: почты и телеграфа, естественной истории и научный музей. Детям понравится Морской аквариум, где можно посмотреть не только на разнообразных рыб, но и на питонов и игуан.

Виза для россиян: нужна, шенген

Перелет + отель: от 18 900 рублей* на 5 дней на одного

* – цена на момент подготовки материала.


Автор: Василий Ручкин4 апреля 2017, 08:54

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