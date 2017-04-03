Пять причин посетить Голландию весной

Весна в Голландии – особенное время. "Страна цветов" преображается именно в эту пору: природа расцветает, все вокруг преображается, что непременно находит свое отражение в праздниках и традициях. Dni.Ru решили сформулировать пять веских причин, почему непременно стоит побывать в Голландии весной.

День короля



27 апреля в стране отмечают любимый народный праздник – День Короля, посвященный, как не трудно догадаться, любимой монаршей особе, Виллему-Александру, который стал первым мужчиной-монархом в истории Голландии аж с 1890 года.



В этот день все города королевства накроет оранжевой волной: люди, постройки, автомобили – все нарядятся в этот яркий жизнерадостный цвет. Улицы заполнят шумные толпы, но главные народные гулянья по традиции пройдут в Амстердаме. Тут на каждому перекрестке можно будет наткнуться на зажигательную вечеринку в каком-нибудь уличном заведении или стихийный блошиный рынок, где можно по сходной цене прикупить какую-нибудь полезную (или не очень) диковинку. Это местная традиция, продавать в этот день скопившиеся в доме ненужные вещи: посуду, игрушки, декор – чего только здесь не найдешь! Все дело в том, что торговля в День рождения монарха не облагается налогами. Особый шик – стать участником лодочной торжественной процессии, катаясь по городским каналам.

День Короля отмечают и в других крупных городах: Утрехте, Эйндховене, Гааге, Роттердаме, Бреде, Зволле, Арнеме, Гронингене, Неймегене. Так что надеваем оранжевую одежду, берем с собой оранжевое настроение – и вперед!

День мельниц



В этом году 13 и 14 мая в Голландии будут отмечать Национальный День мельниц. Казалось бы, слишком громкое название для подобных технических построек, но стоит понимать, что очень долгое время именно они играли огромную роль в продовольственном обеспечении государства. Без малого 1000 ветряных и водяных мельниц в эти дни будет доступна для посещения: гостям все покажут, все расскажут, а, может быть, и дадут покрутить какой-нибудь механизм.



Само собой, что в честь праздника старинные мельницы стараются украшать, чтобы придать им нарядный вид. Так как в Голландии расстояния и климат не такие суровые, как в России, можно взять в аренду велосипеды, составить свой собственный маршрут и активно крутить педали весь день, останавливаясь там, где больше всего приглянулось.

сезон в парке цветов Кёкенхоф

Королевский парк цветов Кёкенхоф уже открыл свои двери для посетителей. Каждую весну здесь можно увидеть орхидеи, розы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, гвоздики, ирисы, лили и многие другие прекрасные растения – всего окло 7 миллионов цветов.

Это крупнейший в мире парк подобного рода. Именно в Кёкенхофе состоится традиционная международная выставка цветов, где более сотни поставщиков будут удивлять и восхищать публику. Тема этого года – "Голландский дизайн". Организаторы обещают мозаики из живых цветов, цветочные шоу, сад скульптур и другие интересности. Есть, что увидеть. Несмотря на то, что сад работает лишь часть календарного года, от туристов отбоя нет.



Беговой марафон в Роттердаме

8 и 9 апреля 2017 года в Роттердаме пройдет крупнейший в стране беговой марафон. Тысячи человек соберутся вместе, чтобы покорить каноническую дистанцию в 42,195 км. В их числе как любители, так и именитые профессиональные спортсмены. Также традиционно будут проводиться забеги-спутники на меньшие дистанции, включая специальный детский забег. Если такое приключение вам по душе, то следует поторопиться, ведь желающие уйма, а количество участников ограничено. Поэтому о регистрации стоит задуматься уже сейчас.

Цветочный парад

22 апреля в 70-й раз пройдет знаменитый парад цветов. В сопровождении духовых оркестров в путь отправится вереница больших платформ, утопающих в живых цветах. Действо начнется утром в Нордвейке и километр за километром проследует по главным дорогам Голландии через парк Кёкенхоф, чтобы вечером финишировать в Харлеме. Весна, цветы и всепоглощающая любовь – что может быть лучше!