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Lifestyle

Как не дать страху разрушить психику и жизнь

Фото: twitter.com/InsiderPro_Ru
Настоящая цель терроризма – привлечь внимание и вызвать страх. Благодаря современным технологиям оперативного распространения информации эффект в миллионы раз превосходит количество реальных жертв атак. Чудовищные события последних лет многих заставили задуматься: разве это чувство теперь стало нормой? Как не дать страху разрушить психику и жизнь, рассказывает председатель Московского общества психиатров Александр Хаминский.
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Безусловно, не поддаться страху в такой ситуации трудно. Когда погибли и ранены люди – нелепо, незаслуженно, просто потому, что оказались не в то время и не в том месте. Когда нарушен привычный ритм жизни города, а СМИ и социальные сети при этом "одаривают" кровавыми кадрами и жуткими подробностями. Когда все мысли только о том, что произошло и может произойти снова. В "не падающий дважды в одну воронку снаряд" уже никто – и справедливо! – не верит.

Человек смертен. Эту мысль нужно "продышать", понять, принять и жить дальше без постоянной оглядки на нее. "Я не призываю вас выключить телевизор, не читать газет и самоустраниться от дискуссий. "Мысленное проживание" трагических ситуаций – тоже своего рода терапия. Но это можно сделать, не истязая себя. Отнести цветы и зажечь лампадку там, где случилось несчастье – добрая традиция. Люди интуитивно чувствуют необходимость продемонстрировать свое единение перед лицом общей угрозы", – говорит Хаминский. "Эффект причастности" – большая подмога психике.

Категорически неправы те, кто повеселился над бельгийцами, которые после терактов в Брюсселе на асфальте писали мелом о любви, мире и прошли маршем, взявшись за руки
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Психология страха хорошо изучена. Сразу после инцидента наступает шок, острейшая фаза стресса. Людям страшно даже не столько за себя, сколько за близких, родных, особенно детей. Они мучают себя, не только рисуя в воображении страшные картинки на тему "а если и с моими – так?", но и бесконечным "бы". Не подкидывайте второсортные информационные "дрова" в огонь своих страхов. Эмоционально отгородиться – не значит отменить сочувствие жертвам и ненависть к ублюдкам, сотворившим ад на земле.

Постепенно эмоциональный фон выравнивается, и жизнь снова входит в привычную колею. Приходит иллюзия успокоения. Но затем происходит то, что в психиатрии называется посттравматическим синдромом. Страх, который никуда на самом деле не делся, не рассосался, а был подавлен или укрыт бравадой, может мимикрировать. Обычно он маскируется под приступы паники, беспричинное беспокойство и депрессию со всеми вытекающими соматическими и иными симптомами. И, уступив ему, мы рискуем превратиться в невротиков, у которых ноги подкашиваются перед эскалатором не только в метрополитене, но и в магазине "благодаря" соответствующим ассоциациям. Страшно засыпать и страшно просыпаться. Страшно жить. Страх становится проблемой. Проблемой, которую надо срочно решать.

Во-первых, не нагнетайте атмосферу. Очень важно не отождествлять себя с распространителями панических настроений, пусть даже люди вокруг вас обезумели и кричат о скором Апокалипсисе. Персонально от вас в этой борьбе добра со злом зависит не очень много, если у вас нет спецподготовки. С террористами должны разбираться профессионалы. И им будет гораздо легче работать, если общество не критикует их действия или бездействие. Антитеррористические подразделения спецслужб делают очень много для того, чтобы ваша новостная лента не превращалась в сплошной некролог. Своим доверием и моральной поддержкой мы окажем бойцам огромную поддержку. А публично высказываемое недоверие к ним – плохой помощник в их работе.

Во-вторых, отвлекитесь. За тысячелетия люди выработали различные способы справляться со страхом. У верующих есть молитва, у рукодельниц – вязание и шитье. Можно попробовать себя в волонтерской работе – в мире, увы, так много зла помимо террористов! И если вы не в силах предотвратить взрывы, то помочь попавшим в беду людям или животным вы вполне способны. "Я говорю не только о сборе пожертвований. Возможно, ваши профессиональные навыки нужны тем, кто не может заплатить за услугу полный гонорар. Ваши руки – тем, кто не в состоянии о себе позаботиться. Умножайте добро и чувствуйте свою сопричастность к здоровым, деятельным силам", – советует психиатр.

В-третьих, обрести спокойствие и ровное состояние духа неплохо помогают аутотренинг с проговариванием формул. Выберите для себя то хорошее рядом с вами, что достойно жизни и счастья; тех людей, чье благо вас заботит, и чаще думайте о них. Культивируйте в себе оптимистичный настрой. Находите поводы для радости в повседневной рутине: светит солнце, весна пришла, у коллеги из соседнего отдела родился сын, в выходные предстоит совместный выход с другом на концерт – и так далее.

В-четвертых, крайне полезно – и не только в плане борьбы со страхами – уметь расслаблять тело, поскольку образы возможных неприятностей закрепляются на мышечном уровне в виде зажимов. Любые способы, помогающие почувствовать единение тела и духа, весьма показаны в наш нервный век. Так что йога, бег, да и вообще любой спорт всегда придутся как нельзя кстати. Давно откладывали поход в спортзал? Значит, сейчас самое время!

Пусть страшно, но у нас нет иного варианта, кроме как победить это разрушительное чувство. Не подавить, а именно победить. И для начала необходимо выйти из того дремотного состояния, в котором пребывают многие из нас, погруженные в повседневные заботы. Когда происходит нечто, нарушающее привычный миропорядок, люди оказываются не готовы к встрече с новыми реалиями. Жить с открытыми глазами и быть готовым принять вызовы времени – это отличает деятельных и мобилизованных людей.

Терроризм – это гадкое и мерзкое преступление законов божьих и человеческих. Но идя на поводу у своих страхов – хоть это и естественная реакция для человека, – мы становимся пособниками злодеев, показываем им, что они добились желаемого. А этого необходимо избежать во что бы то ни стало
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Будьте бдительны и хладнокровны, но не занимайтесь прокручиванием в голове возможных ужасающих сценариев. Верьте в благую судьбу, бога, вселенную – во что угодно, главное – верьте в добро и творите его сами. Для себя. Для близких. Для друзей. Для тех, кто слабее вас. Ведь быть полезным, сильным и добрым – это и значит жить!

3 апреля 2017, 16:54

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