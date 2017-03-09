Певцов пострадал из-за своей любви

В связи с непростой политической обстановкой в мире, в последние несколько лет многим российским артистам приходится выбирать между концертами за рубежом и так называемой любовью к родине. В эфире телепрограммы "Звезда на Звезде" Дмитрий Певцов рассказал о главных, на его взгляд, составляющих патриотизма.

"У нас не так много поводов для патриотизма. И в какой-то момент своей жизни я понял, что эти поводы вот они: армия, спорт и вера", – заявил актер в ходе беседы с ведущим программы Леонидом Якубовичем. Дмитрий рассказал, что испытывает настоящую эйфорию, болея за российских спортсменов.

"Никогда в жизни не забуду это ощущение, когда наша команда заходила на стадион последней в 1980 году... тогда весь стадион "Лужники", все 15 тысяч человек – все взлетели в порыве, в крике, в радости. Это настоящая зараза... это патриотизм".

Как оказалось, Певцов испытывает настоящую гордость в те моменты, когда на спортивных мероприятиях звучит гимн России. "Это есть любовь к своей родине, патриотизм", – сказал он.

Дмитрий не обошел стороной и тему отношения к действующей власти. Актер не впервые признался, что не стесняется в открытую говорить о любви к руководству страны. К слову, о своей безоговорочной поддержке текущего политического курса России Певцов рассказал прессе еще в октябре прошлого года.

В результате своего громкого заявления артист был внесен в список персон нон грата в Латвии. Вот уже почти полгода, как он не имеет права на въезд в эту страну.