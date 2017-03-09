Стивен Сигал отказался жить в России

Звезда Голливуда Стивен Сигал ошарашил прессу неожиданным заявлением. Недавно получивший российское гражданство актер признался, что не намерен жить в Москве постоянно.

"Мне нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда. Я часто бываю в России, но я не планирую жить здесь постоянно, мне нравится путешествовать, у меня много съёмок в Америке, Японии, Таиланде и других странах", – цитирует ТАСС Сигала, в ноябре минувшего года получившего гражданство РФ. 25 ноября Владимир Путин лично вручил актеру паспорт гражданина России.

Сразу после получения российского паспорта легендарный артист обзавелся московской работой: с декабря по январь он снимался в рекламном цикле "Гопники" для компании "Мегафон". Однако сразу по завершению съемок Стивен покинул Россию, разочаровав тем самым многих своих поклонников.

Сигал не единственная знаменитость с российским гражданством. Четыре года назад звезда "Невезучих" Жерар Депардье стал счастливым обладателем не только российского паспорта, но и собственной квартиры в Саранске, а также звания "Почетный удмурт".

Депардье не раз заявлял в интервью, что готов "умереть за Россию", но жить, тем не менее, он предпочитает в Бельгии. Вероятно, Стивен Сигал последует примеру знаменитого француза и будет появляться в России лишь изредка.

Ранее о своем желании стать гражданкой России заявила итальянская киноактриса Орнелла Мути. 62-летняя звезда в конце прошлого года приобрела квартиру в Москве и рассказала журналистам о намерении перебраться в российскую столицу, потому что в ее жизнь "пришло большое чувство". Однако в настоящее время артистка пока не получила гражданство РФ и продолжает проживать в Италии.