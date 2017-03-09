5 необычных рецептов постных блюд

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Шурыгина сделала неожиданное заявление
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
партнеры
Воскресенье 12 марта
Лента новостей
16:31
Собчак высмеяли за странный наряд
15:59
В ресторане в центре Москвы случился пожар
14:14
В Москве спасатели вытащили из огня человека
14:02
Группу туристов накрыло лавиной в Бурятии
13:59
В Подмосковье мать убила ребенка и закопала на заднем дворе
13:39
Как изменилась самая красивая девочка
13:26
Дочь Кейт и Уильяма растет задирой
13:25
Юлия Снигирь: Я обожаю всякую "гадость"
13:12
В Тольятти загорелся химический завод
12:58
Волочкова пришла в церковь в джинсах
12:37
Суррогатная мать беременна двойней от Роналду
12:16
На северо-востоке Москвы женщина выпала из окна
12:13
Овечкин свалился под скамейку во время матча (видео)
11:59
Поклонская спела Урганту "Мурку" (видео)
11:36
Андрей Разин в тяжелом состоянии после смерти сына
11:15
Одноногий танцор из "Минуты славы" ответил Литвиновой
10:56
Дагенстанцы устроили массовую драку на чемпионате ММА (видео)
10:43
Помилованная Путиным изменница Севастиди вышла на свободу
10:37
Британия и ЕС делят имущество
10:22
На Кутузовском преспекте водитель BMW устроил смертельное ДТП
10:14
Внук Пугачевой сделал предложение возлюбленной
10:04
За что украинцы не любят русских
10:01
Таксист напал на москвича с ножом из-за сдачи
21:01
Сын Андрея Разина умер на улице
19:13
Лучшие роли Марии Ароновой
18:54
Ваенга разругалась с поклонником из-за голой груди
18:51
Появилось видео с места убийства россиянина в Канаде
18:30
На северо-востоке Москвы нашли мину
18:17
С жителя снесенного дома требуют 200 тысяч за электричество
17:53
Зачем Билан подогрел слухи о раке
17:41
Имя убийцы Моторолы раскрыл киевский диверсант
16:51
В Москве налетчик с револьвером грабил офисы микрозаймов
16:35
Том Хэнкс купил УАЗик "Буханку" для путешествий
16:14
В Москве спасли провалившегося под лед рыбака
16:03
Мать Семенова раскрыла подробности изнасилования Шурыгиной
15:16
Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором
15:10
За пострадавшими в ДТП на МКАД прилетел вертолет (видео)
14:54
Шарапова изменилась до неузнаваемости
14:35
Госдума изучит законопроект о реновации жилфонда столицы
14:31
Больной Билан лишился волос
14:20
В Канаде полицейские застрелили россиянина
14:03
Мария Захарова показала свою маму
13:44
Садальский: Довлатова беременна от меня
13:04
Что Ванга предсказала России на ближайшие годы
13:03
Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
12:32
Москвича убили на пороге квартиры
12:18
Виторгана удивил брак сына с Собчак
12:15
Эрдоган взбунтовался против Крыма
11:49
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
11:47
Под Москвой юнец зарезал кухонным ножом 22-летнего приятеля
11:33
В Подмосковье водитель "Москвича" задавил собутыльника
11:17
Омаров объявил охоту на оскорбившего Бородину Кушанашвили
10:49
На западе Москвы ранили ножом гражданку Китая
10:31
Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
10:08
Вооруженные вилкой грабители отобрали у москвича телефон
21:54
К бывшему директору школы №57 в Москве прошли с обысками
21:46
США замалчивают причину смерти Чуркина
21:33
Медведев назначил замминистра спорта
21:11
Ученые разгадали тайну долголетия
21:09
Порошенко испугался внимания Трампа к Путину
20:47
В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой
20:30
Критик Лоза добрался до изнасилованной Шурыгиной
20:24
Трамп начал брать уроки по общению с Путиным
19:53
Секреты программы "Пусть говорят"
19:52
У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы
19:33
Назван самый безопасный вид транспорта
19:28
Под Петербургом девушку задавил поезд
19:00
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
18:53
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина
18:47
У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии
18:41
Медведев забанил Навального
18:33
Москвич в салоне связи обезвредил грабителя и скрылся
18:15
На западе Москвы случился обвал грунта
18:11
Женщина пришла в сознание после семи лет комы
17:55
Россия лишила топлива строптивую Украину
17:39
На севере Москвы похитили ребенка
17:30
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами
17:24
Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео
17:22
Поклонник сделал Захаровой необычный подарок (видео)
17:20
Рудковская подняла руку на мужа
17:13
Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз
16:49
Россиянки отказываются от замужества
16:47
Значение имени Кирилл
16:45
Березуцкий отказался играть за сборную
16:32
На юго-западе Москвы трое детей провалились под лед
16:28
Володин предложил Мельникову взять под контроль исполнение постановлений Госдумы
16:21
Дети-непоседы сорвали прямой эфир "Би-би-си" (видео)
16:20
Что с собой делала Кристен Стюарт
16:19
Президент Чехии признал себя "агентом Путина"
16:16
"Особенные" дети Маргариты Суханкиной
15:52
Девочку унесло ветром при попытке попасть домой (видео)
15:31
"ЕР" возьмет на контроль оптимизацию школ
15:26
Муж высказался о расставании с Викой Дайнеко
15:24
Почему вредно быть постоянно счастливым
15:23
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
15:19
Участники "Голоса" отвернулись от Димы Билана
15:18
Куратор "группы смерти" попыталась свести счеты с жизнью
15:09
В Москве двое мужчин изнасиловали школьницу
14:59
Какие лекарства вызывают импотенцию
14:35
Клинтон поразила своими блинами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мать Семенова раскрыла подробности изнасилования Шурыгиной
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Одноногий танцор из "Минуты славы" ответил Литвиновой
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
Сын Андрея Разина умер на улице
За что украинцы не любят русских
Lifestyle

5 необычных рецептов постных блюд

пресс-служба ресторана "Саратовъ"
Семь недель Великого поста – настоящее испытание для любителей вкусно поесть. Но шеф-повара известных ресторанов доказали Dni.Ru, что даже постное меню может быть изысканным и разнообразным.
прочитано 1567 раз

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ СВЕКЛОЙ

от шеф-повара ресторана "Саратовъ"

Ингредиенты: свекла копченая – 180 граммов, апельсин – 1 штука, кинза – 5 граммов, оливковое масло – 15 миллилитров, тыквенные семечки – 5 граммов, соль – 1 грамм, перец черный – 1 грамм, зелень – 3 грамма.

Способ приготовления

Свеклу вымыть, завернуть в фольгу с тимьяном и оливковым маслом, добавить соль. Закоптить до готовности в коптильне.

Очистить свеклу, нарезать дольками. Апельсин очистить от кожуры, разрезать на сегменты (без перепонок и косточек). Смешать свеклу, апельсин и сок, добавить оливковое масло, специи, кинзу, тыквенные семечки. При подаче украсить букетиком зелени.

ЩИ ПОСТНЫЕ С МАСЛЯТАМИ

от шеф-повара ресторана "Саратовъ"

Ингредиенты: овощной бульон – 1,5 литра, масло растительное – 30 миллилитров, репа – 150 граммов, корень сельдерея – 150 граммов, капуста квашеная – 300 граммов, лук репчатый – 100 граммов, морковь – 100 граммов, маслята – 100 граммов, зелень – 10 граммов, соль – 5 граммов, перец черный – 3 грамма.

пресс-служба ресторана "Саратовъ"

Способ приготовления

В овощном бульоне сварить репу и корень сельдерея. Квашеную капусту тушить отдельно на растительном масле. Лук и морковь обжарить. Все компоненты соединить и варить до готовности. Соль, перец  добавить по вкусу. За десять минут до окончания варки положить маслята, при необходимости долить овощной бульон. При подаче щей добавить рубленую зелень. Отдельно можно подать сметану (постную).

ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП

От шеф-повара ресторана Piccolino

Ингредиенты: (на одну порцию): вешенки – 200 граммов, шампиньоны – 200 граммов, лук репчатый - 150 граммов, картофель – 150 граммов, вода – 65 граммов, шампиньоны  – 20 граммов, трюфельное масло – 2 грамма, соль, перец, орегано, тимьян, розмарин по вкусу.

пресс-служба ресторана Piccolino

Способ приготовления

Лук обжарить с вешенками и шампиньонами, залить водой. Варить десять минут, добавить картофель, варить еще пять минут, затем разбить в блендере. Шампиньоны и вешенки (по 20 граммов) обжарить со специями, добавить трюфельное масло и выложить на суп.

ШОКОЛАДНЫЕ РАВИОЛИ С ВИШНЕЙ И МЯТОЙ

От шеф-повара ресторана Piccolino

Ингредиенты (для теста): вода – 150 граммов, мука -  400 граммов, сахар – 100 граммов, горький шоколад – 150 граммов.

Начинка: вишня – 300 граммов, сахар – по вкусу, сахарная пудра – 100 граммов, мята для украшения.

пресс-служба ресторана Piccolino

Способ приготовления

Замесить тесто, смешав воду, муку и сахар, затем добавить растопленный шоколад. Слепить равиоли, наполнить свежей, слегка подсахаренной по вкусу вишней, обжарить их во фритюре. При подаче украсить мятой и посыпать сахарной пудрой.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БИТОЧКИ С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

от шеф-повара сочинского ресторана “Баран-Рапан”

Ингредиенты: картофель – 500 граммов, бульон овощной – 200 граммов, соль – 4 грамма, перец – 5 граммов.

Начинка: квашеная капуста – 300 граммов, масло растительное – 30 граммов, томаты – 100 граммов, кориандр – 5 граммов, соль – 3 грамма, перец –  2 граммов, сельдерей – 30 граммов.

пресс-служба ресторана “Баран-Рапан”

Способ приготовления

Картофель отварить в овощном бульоне с солью и перцем, размять в пюре. Отдельно потушить капусту с очищенными томатами, добавить специи. Из пюре сформировать биточки с получившейся начинкой из капусты и обжарить на растительном масле. Выложить на тарелку со слайсами из свежего сельдерея.

Автор: Василий Ручкин9 марта 2017, 16:47

комментарии

Политика

Британия и ЕС делят имущество
Эрдоган взбунтовался против Крыма
Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами

Шоу-бизнес

Фадеева возмутило лицемерие Познера
Как жил сын Андрея Разина
Волочкова пришла в церковь в джинсах
Собчак высмеяли за странный наряд

Проишествия

Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге
Российская модель пропала за границей
Глава российского банка попался на миллиардной афере

Lifestyle

Как сложилась жизнь звезды фильма "Вам и не снилось"
В чем секрет кошерного питания
Мариинка "убила" Максакову
Как снимали фильм "Гараж"
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой сделал предложение возлюбленной

Никита Пресняков рассказал об одном из самых важных моментов в жизни
Шоу-бизнес

Андрей Разин в тяжелом состоянии после смерти сына

Трагедия случилась во время свидания
Общество

Поклонская спела Урганту "Мурку" (видео)

Бывший прокурор Крыма пришла на "Прожекторперисхилтон"
Шоу-бизнес

Волочкова пришла в церковь в джинсах

Поведение бывшей балерины вызвало настоящий скандал

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Что с собой делала Кристен Стюарт
Девушки уродуют себя ради Барби
Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
Валентин Юдашкин изуродовал Валерию

Спорт

Суррогатная мать беременна двойней от Роналду
Овечкин свалился под скамейку во время матча (видео)
За что Мутко попросили из ФИФА
Дагенстанцы устроили массовую драку на чемпионате ММА (видео)

Регионы

Чудо-девочка рискнула жизнью ради дедушки
Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Названы самые грязные регионы России
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru