Кидман объяснила свои "жуткие" аплодисменты на "Оскаре"
Поначалу пользователи социальных сетей винили во всем видеосъемку, но потом стало ясно, что Кидман действительно держит руки в странном положении. Поклонники звезды высказывали предположение, что она попросту не умеет аплодировать. Взгляните сами.
Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC— Michael Lopriore (@MichaelLopriore) 27 февраля 2017 г.
И только 9 марта, в интервью радиостанции KISS FM, актриса призналась, что аплодировала подобным образом специально. "Я очень боялась повредить кольцо!", – заявила Николь. Как оказалось, в честь церемонии звезда надела на палец очень крупное кольцо, которое к тому же принадлежало не ей.. Потому-то актриса так "жутко" растопырила пальцы и лишь делала вид, что хлопает.
Прошедшая в ночь с 26 на 27 февраля церемония вручения премии "Оскар" стала одной из самых неоднозначных в истории. Так, 28-летняя Эмма Стоун получила награду за лучшую женскую роль, опередив таких звезд как Натали Портман и Мэрил Стрип, а в самый разгар церемонии ведущий Джимми Киммел привел в зал группу ничего неподозревающих туристов.
Но самым главным провалом минувшего "Оскара" стало, конечно же, ошибочное вручение главной награды "За лучший фильм". Организаторы церемонии перепутали конверты и сообщили об ошибке лишь после того, как команда мюзикла "Ла-Ла Ленд" и режиссер Демьян Шазелл произнесли благодарственные речи. В конечном итоге лучшим фильмом 2016 года стал "Лунный свет" Барри Дженкинса.
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