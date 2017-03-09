Кидман объяснила свои "жуткие" аплодисменты на "Оскаре"

Одним из самых необычных моментов прошедшей церемонии вручения премий "Оскар" стали весьма странные аплодисменты Николь Кидман. Голливудская дива неестественно изогнула кисти рук и "аплодировала" едва ли не запястьями.

Поначалу пользователи социальных сетей винили во всем видеосъемку, но потом стало ясно, что Кидман действительно держит руки в странном положении. Поклонники звезды высказывали предположение, что она попросту не умеет аплодировать. Взгляните сами.

Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC — Michael Lopriore (@MichaelLopriore) 27 февраля 2017 г.

И только 9 марта, в интервью радиостанции KISS FM, актриса призналась, что аплодировала подобным образом специально. "Я очень боялась повредить кольцо!", – заявила Николь. Как оказалось, в честь церемонии звезда надела на палец очень крупное кольцо, которое к тому же принадлежало не ей.. Потому-то актриса так "жутко" растопырила пальцы и лишь делала вид, что хлопает.

Прошедшая в ночь с 26 на 27 февраля церемония вручения премии "Оскар" стала одной из самых неоднозначных в истории. Так, 28-летняя Эмма Стоун получила награду за лучшую женскую роль, опередив таких звезд как Натали Портман и Мэрил Стрип, а в самый разгар церемонии ведущий Джимми Киммел привел в зал группу ничего неподозревающих туристов.

Но самым главным провалом минувшего "Оскара" стало, конечно же, ошибочное вручение главной награды "За лучший фильм". Организаторы церемонии перепутали конверты и сообщили об ошибке лишь после того, как команда мюзикла "Ла-Ла Ленд" и режиссер Демьян Шазелл произнесли благодарственные речи. В конечном итоге лучшим фильмом 2016 года стал "Лунный свет" Барри Дженкинса.