Сэмюэл Джексон пожаловался на засилье чернокожих в Голливуде

Сэмюэл Джексон озадачил своих поклонников неожиданным заявлением. Актер возмутился "засильем черных" в американском кинематографе.

В своем интервью в эфире радиостанции Hot 97 Сэмюэл высказался о недавно вышедшем в американский прокат фильме Джордана Пила "Прочь". Джексон возмущен тем, что в главной роли выступил британец Дэниэл Калуя. По мнению Сэмюэля, афроамериканцам из США гораздо ближе проблема смешанных браков, которая отчасти затронута в фильме.

"Канелия родом из страны, где уже на протяжении сотни лет межрасовые браки – самое обычное дело", – заявил Сэмюэл. Также актер припомнил аналогичный случай с исторической драмой Авы ДюВерней "Сельма". Тогда режиссер тоже утвердила на главную роль чернокожего актера из Британии.

68-летний артист подчеркнул, что подобные действия режиссеров являются большой ошибкой, ведь "американские братья" гораздо лучше могли бы вжиться в тот или иной драматический образ. Свою точку зрения Джексон объяснил тем, что права и социальное положение чернокожего человека в разных странах существенно отличаются.

Тема отношения общества к представителям негроидной расы в последнее время актуальна как никогда. Только на "Оскаре" среди номинантов оказалось сразу несколько фильмов, в главных ролях в которых выступили афроамериканцы.

Однако Сэмюэл Джексон пошел дальше разговоров о равноправии. Он убежден, что афроамериканцы "пережили больше" по сравнению с чернокожими из Великобритании. Можно ли считать подобные заявления образцом толерантности? Вряд ли.

Напомним, 9 марта в российский кинопрокат выходит долгожданный приключенческий боевик Джордана Вот-Робертсва "Конг: Остров черепа", в котором Джексону досталась одна из главных ролей. Роль подполковника Престона Пакарда сделала актера еще популярнее, а потому за последнюю неделю он дал уже несколько интервью.