Константин Хабенский столкнулся с параличом

Константин Хабенский готовится к работе над новым проектом. На сей раз ему предстоит вжиться в образ бизнесмена, с рождения страдающего серьезным заболеванием.

Известный режиссер и сценарист Павел Руминов пригласил Хабенского на главную роль в своем новом фильме "Временные трудности". Картина обещает стать интересной уже тем, что в основу ее сюжета легла история реального человека – Аркадия Цукера.

Как сообщает Life.ru, бюджет проекта составит порядка 70 миллионов рублей. История новокузнецкого бизнесмена обещает привлечь внимание зрителей всей страны. Получив родовую травму, Аркадий всю жизнь страдает тяжелой степенью детского церебрального паралича. Однако молодой человек не опустил руки и смог побороть болезнь. Сегодня он – один из самых успешных бизнес-консультантов России.

Название "Временные трудности", к слову, тоже возникло не просто так. Именно этой фразой родители Аркадия называли свои проблемы, начиная с самого рождения сына.

Неудивительно, что режиссер таких популярных картин как "Статус: Свободен" и "Дизлайк" для главной роли в своем новом проекте выбрал именно Константина Хабенского. Согласно статистическим данным, Хабенский – самый популярный актер России за первые 15 лет XXI века. Ему одинаково блестяще удаются как роли "настоящих героев" ("Ночной Дозор", "Адмиралъ"), так и весьма спорных персонажей ("Географ глобус пропил").

Роль в недавно вышедшей кинодраме Алексея Красовского "Коллектор" только повысила популярность актера. Особенность картины в том, что Хабенский исполнил не только главную, но и единственную роль в фильме. Все остальные герои сюжета появляются в фильме лишь звуковым фоном, в качестве телефонных собеседников главного персонажа. Несмотря на небольшой бюджет, "Коллектор" был с восторгом воспринят кинокритиками и публикой. Фильм получил призы кинофестиваля "Кинотавр" и фестиваля в Карловых Варах и несколько других престижных наград.