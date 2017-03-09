Известный певец болен раком
"Несколько месяцев назад врачи диагностировали рак. Сейчас я нахожусь на этапе лечения. Со мной рядом первоклассные специалисты, которым я абсолютно доверяю. Моей жизни ничего не угрожает", – сообщил музыкант на своей странице в социальной сети Twitter.
Фанаты 73-летнего Холлидея не на шутку обеспокоились. Печальная новость обсуждается во всех группах поклонников его творчества.
Джонни Холлидей – известный французский рок-исполнитель и композитор. Он начинал на сцене небольшого кабаре, безуспешно подражая Элвису Пресли. Выступления не имели успеха, но в один прекрасный день голос Холлидея оценил один из парижских продюсеров.
За свою многолетнюю карьеру артист выпустил 18 платиновых альбомов и провел более 400 турне. Его концерты всегда собирают полные залы и стадионы. Джонни Холлидей пел дуэтом с Изабель Буле, Эриком Кантаном, Патриком Брюэлем и другими культовыми исполнителями.
Популярная певица дала откровенное интервью Татьяне Устиновой
Испытание "водой, огнем и медными трубами" тяжело с психологической точки зрения
В интервью "Первому каналу" актер впервые за долгие годы рассказал о болезни Марии
Молодой человек прокомментировал печальные новости