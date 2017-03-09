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Lifestyle

Известный певец болен раком

Джонни Холлидей. Фото: Pascal Le Segretain/Gettyimages.ru
Французский певец Джонни Холлидей ошарашил поклонников печальной новостью. У 73-летнего рок-исполнителя выявили онкологическое заболевание.
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"Несколько месяцев назад врачи диагностировали рак. Сейчас я нахожусь на этапе лечения. Со мной рядом первоклассные специалисты, которым я абсолютно доверяю. Моей жизни ничего не угрожает", – сообщил музыкант на своей странице в социальной сети Twitter.

Джонни Холлидей. Фото: Pascal Le Segretain/Gettyimages.ru

Фанаты 73-летнего Холлидея не на шутку обеспокоились. Печальная новость обсуждается во всех группах поклонников его творчества.

Джонни Холлидей – известный французский рок-исполнитель и композитор. Он начинал на сцене небольшого кабаре, безуспешно подражая Элвису Пресли. Выступления не имели успеха, но в один прекрасный день голос Холлидея оценил один из парижских продюсеров.

За свою многолетнюю карьеру артист выпустил 18 платиновых альбомов и провел более 400 турне. Его концерты всегда собирают полные залы и стадионы. Джонни Холлидей пел дуэтом с Изабель Буле, Эриком Кантаном, Патриком Брюэлем и другими культовыми исполнителями.

Автор: Андрей Петрунян9 марта 2017, 11:24

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