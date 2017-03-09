Главные правила по ухода за кожей

Живя в ритме современного мегаполиса, зачастую не хватает времени на полноценный уход за кожей. На самом же деле и получаса хватит на действенные процедуры красоты.

О лучших из них Dni.Ru рассказала бьюти-блогер Ксеша Немчинова.

Один из последних трендов - мультимаскинг (нанесение разных масок на разные участки кожи в зависимости от их потребностей) экономит не только ваше время, но и уменьшает расход косметики для ухода.

Главное – правильно подобрать продукты для ухода. С этим вопросом лучше обратиться к специалисту. Например, кожа может быть жирной не только из-за повышенной секреции сальных желез, но и из-за обезвоживания, а чрезмерное выделение кожного сала лишь защитной реакцией организма.

Любой уход стоит начинать с демакияжа и очищения. Если ваша кожа чистая, то просто протрите лицо ватным диском с любимым лосьоном. Далее следует более глубокое очищение. Для этого подойдут маски с глиной или черным углем, которые способны очистить поры от загрязнений.

Следующий шаг: питание. Для кожи вокруг глаз и губ подойдут патчи, а для всего остального – несмываемые маски. После нанесите привычные кремы под глаза и для кожи лица.

Публикация от KseshaMel (@kseshamel) Мар 7 2017 в 3:26 PST

С таким уходом вам понадобится минимальный набор декоративной косметики для ежедневного использования: ухаживающий легкий тон или ВВ-крем и любимая тушь.