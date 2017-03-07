В Москве спецназ вынес картины из Центра Рерихов

В Международном центре Рерихов в Москве проходит обыск, в ходе которого уже изъято около 200 экспонатов. В следственных действиях участвуют порядка 70 человек, включая сотрудников ОМОНа.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, правоохранительные органы изъяли всю коллекцию живописных полотен, представленную в Международном центре Рерихов (МЦР). Музей расположен на территории городской усадьбы Лопухиных, в настоящее время там проходят следственные действия. Территория МЦР оцеплена, в здании продолжается обыск.

Сотрудники Центра попытались преградить спецназовцкам дорогу, требуя показать, что именно из экспонатов они конфискуют. Омоновцы согласились предъявить картины, но оставить их в музее категорически отказались.

Как сообщают РИА Новости, в Росгвардии уже прокомментировали ситуацию. "Силовая поддержка, оказываемая московским ОМОНом следственным органам, которые работают в Центре Рерихов, ведется в рамках федерального закона о войсках национальной гвардии и оказания их взаимодействия между соответствующими ведомствами", – цитирует издание представителя службы.

Вице-президент МЦР Александр Стеценко также подтвердил факт проведения следственных мероприятий на территории музея. "Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия", – рассказал он изданию "Интерфакс".

Общественная организация "Международный центр Рерихов" начала свою деятельность еще в 1989 году, музей при Центре был открыт в 1993-м. Экспозиция включает картины известного художника Николая Рериха и других живописцев, а также книги, репродукции, скульптуры.