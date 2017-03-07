Как снимали фильм "Девчата"

Ровно 55 лет назад, 7 марта 1962 года, в Центральном Доме кино состоялась премьера легендарной картины Юрия Челюкина "Девчата". Экранизация одноименной повести Бориса Бедного покорила не только советских зрителей, но и взыскательных критиков зарубежья, а Надежда Румянцева стала любимицей всех культовых режиссеров. Dni.Ru Предлагают узнать о том, как проходили съемки одной из самых ярких советских картин.

Мало кто знает, что Надежда Румянцева своим появлением на пробах спровоцировала развитие настоящей семейной драмы. Ведь режиссер Юрий Чулюкин задолго до съемок картины пообещал роль Тоси своей жене – известной актрисе Наталье Кустинской.

Девушка прошла пробы и с нетерпением ожидала окончательного решения худсовета. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что съемки "Девчат" уже давно стартовали!

По слухам, Чулюкин долгое время пытался оправдываться и объяснять, что для роли Тоси Кустинская "слишком красива". Режиссер даже предложил жене роль Анфисы, но Наталья с гордостью отказалась. К счастью, история закончилась примирением супругов и не разрушила семейной идиллии.

Члены худсовета тем временем как один заявили, что видят в роли 18-летней Тоси исключительно 30-летнюю Надежду Румянцеву. И не прогадали! Актриса не просто по-настоящему вжилась в роль, но и наравне с режиссером участвовала в продумывании образа своей героини до мелочей. Так, весь гардероб Тоси – заслуга исключительно Румянцевой. Как она позднее признается в интервью, подобные наряды артистка когда-то увидела "на воспитательнице детского сада".

С исполнителем роли Ильи все тоже сложилось далеко не сразу. Изначально режиссер не мог выбрать между кандидатурами Вячеслава Шалевича и Юрия Белова, но в конечном итоге принял решение "продолжать пробы". В какой-то момент худсовет почти утвердил на роль Ильи 25-летнего Владимира Трещалова, но в последний момент появился неподражаемый Николай Рыбников.

Чтобы не переносить съемки фильма в пригород, неподалеку от Мосфильма возвели специальные декорации и высадили порядка 300 деревьев. Конечно, для съемок панорамных кадров операторам пришлось несколько раз посетить и далекий Урал, и Тверскую область. Съемочной группе также пришлось съездить в Рязанскую область, а финал картины и вовсе – снять в Ялте.

Не обошлось и без драматических моментов во время съемок. Так, актриса Инна Макарова настолько сильно обиделась на режиссера, что 7 марта даже не пришла на премьеру в Центральный Дом кино. Артистка рассердилась на Чулюкина за то, что тот в процессе монтажа безжалостно вырезал одну из ярких сцен с участием героини Инны – Нади Ерохиной.

Советское руководство после громкой премьеры охарактеризовало картину как "чересчур бытовую", вследствие чего ей была присвоена всего лишь третья прокатная категория. Однако это не помешало "Девчатам" стать одним из уверенных лидеров кинопроката, а также получить несколько весомых наград.

Секрет успеха фильма Чулюкина оказался донельзя прост. "Девчата" – фильм ни о чем ином, как о нашей жизни и ее насущных заботах. Потому-то популярность комедии не утихает и по сей день не только в России, но и за ее пределами.