Чем занимается Мэрил Стрип после провала на "Оскаре"

Мэрил Стрип и Том Хэнкс сыграют в новой политической драме Стивена Спилберга "Пост". Это первый проект, в котором легендарные актеры вместе выступят в роли главных героев.

Хоть долгожданный четвертый "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс" не достался Мэрил, актриса не унывает и вовсю готовится к новым съемкам. Новая кинолента Стивена Спилберга обещает стать одной из самых громких премьер, ведь в основу сюжета легли реальные исторические события.

Как сообщает The Hollywood Reporter, "Пост" расскажет о роли правительства США в войне во Вьетнаме. Шум на эту тему поднялся еще 46 лет назад, когда американские СМИ опубликовали выдержки из так называемого вьетнамского досье. Просочившаяся в прессу информация государственной важности вызвала тогда немало споров и громких конфликтов.

Именно Том Хэнкс выступит в роли редактора газеты The Washington Post Бэна Брэдли, благодаря которому журналистское расследование и выдержки из секретных документов были впервые опубликованы в 1971 году. Стрип сыграет издателя и единомышленницу Брэдли Кей Грэм.

По забавному совпадению, Стивен Спилберг, как и Мэрил, является трехкратным обладателем премии "Оскар". Быть может, именно "Пост" поможет режиссеру и его главной актрисе обзавестись очередными статуэтками от Американской киноакадемии? Что касается Тома Хэнкса, то он пока обзавелся лишь двумя наградами. Впрочем, и без третьего "Оскара" Хэнкс считается одним из самых талантливых актеров нашего времени.