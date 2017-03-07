Военные повара поразили изысканными блюдами
Конкурс военных поваров проходил в три этапа. В ходе первого
было необходимо выполнить домашнее задание и презентовать кулинарную композицию
на тему празднования 8 Марта в разных странах. Участники представили русские,
белорусские, украинские, казахские, азербайджанские, армянские, грузинские и
корейские блюда. Кто-то воссоздавал национальные рецепты – азербайджанский плов
в тесте, лагман, драники, кто-то презентовал свои рецепты, используя
характерные для культуры ингредиенты и способы приготовления.
Так, повар Михайловской военной артиллерийской академии Инна Шевченко предложила свой рецепт салата в корейских традициях: из маринованной курицы, паприки, спаржи, огурца, пекинской капусты, фунчозы, огурца с заправкой из кунжутного масла, меда, сухой горчицы и имбиря. Изысканные блюда были не только вкусными, но и оригинально оформлены. И несмотря на то, что эти повара достойны работы в лучших ресторанах, они предпочитают радовать своими кулинарными изысками простых курсантов и солдат.
В ходе второго этапа конкурса определялся уровень профессиональных знаний участников. Они отвечали на вопросы, касавшиеся санитарно-гигиенических требований и основных правил технологии приготовления пищи для военных. Повара рассказали, в каком цехе нужно обрабатывать сырой картофель для первых блюд, зачем заранее замачивать бобовые, сколько рыбы должно быть в рационе по форме №1 и так далее. Этот этап успешно преодолели все участники.
Следует отметить, что в конкурсе участвовали только повара высшей категории, которые ежегодно проходят переаттестацию. Контроль за уровнем подготовки ведет учебный центр подготовки военных поваров. С него начинается карьера каждого сотрудника армейских столовых. Вне зависимости от квалификации и опыта каждый кандидат проходит обучение и сдает экзамен.
Последний этап конкурса, наверное, самый сложный и ответственный – практический. Участники должны были приготовить блюдо из предложенного набора продуктов. Основной компонент – говядину, свинину, курицу или рыбу конкурсанты выбирали вслепую, вытягивая карточки с наименованием. Остальные ингредиенты каждый повар выбирал сам из продуктовой корзины для военного питания. Условия соревнования были приближены к полевым: на готовку отводилось полтора часа.
Созданные кулинарные произведения оценивались по нескольким критериям. Учитывались не только органолептические свойства, оформление, но и скорость работы повара, состояние рабочего места до и после приготовления. Как рассказали организаторы, конкурсным блюдам впоследствии может найтись место в праздничном меню военных. Например, на Масленицу солдатам и курсантам уже предлагали дрожжевые блины. Однако, чтобы нововведение попало на армейские столы, ему предстоит пройти еще несколько проверок, главная задача которых – соблюсти баланс в рационе.
По итогам трех этапов конкурса лучшим поваром военного питания была признана представительница столовой Военно-медицинской академии имени Кирова Ольга Криворученко. Серебро и победу в номинации "За высокое профессиональное мастерство" завоевала повар столовой Военной академии связи имени Буденного Елена Катаева, бронзу и звание "Мастер – золотые руки" получила повар Военного института железнодорожных войск и военных сообщений Анастасия Пономаренко.
Подобные конкурсы регулярно проводятся для стимулирования работников столовых повышать качество питания военнослужащих. Профессиональные повара готовят для военных уже несколько лет, и передача армейского питания в руки специалистов считается одной из важнейших и успешных реформ в армии.
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