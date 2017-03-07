Военные повара поразили изысканными блюдами

В городе на Неве на базе столовой Военно-медицинской академии прошел конкурс "Лучший повар военного питания-2017". Участие в состязании принимали восемь кулинаров, представляющих столовые воинских частей и высших военных учебных заведений. Работы оценивало жюри во главе с региональным управляющим по военному питанию Александр Вальтер.

Конкурс военных поваров проходил в три этапа. В ходе первого было необходимо выполнить домашнее задание и презентовать кулинарную композицию на тему празднования 8 Марта в разных странах. Участники представили русские, белорусские, украинские, казахские, азербайджанские, армянские, грузинские и корейские блюда. Кто-то воссоздавал национальные рецепты – азербайджанский плов в тесте, лагман, драники, кто-то презентовал свои рецепты, используя характерные для культуры ингредиенты и способы приготовления.



Так, повар Михайловской военной артиллерийской академии Инна Шевченко предложила свой рецепт салата в корейских традициях: из маринованной курицы, паприки, спаржи, огурца, пекинской капусты, фунчозы, огурца с заправкой из кунжутного масла, меда, сухой горчицы и имбиря. Изысканные блюда были не только вкусными, но и оригинально оформлены. И несмотря на то, что эти повара достойны работы в лучших ресторанах, они предпочитают радовать своими кулинарными изысками простых курсантов и солдат.

В ходе второго этапа конкурса определялся уровень профессиональных знаний участников. Они отвечали на вопросы, касавшиеся санитарно-гигиенических требований и основных правил технологии приготовления пищи для военных. Повара рассказали, в каком цехе нужно обрабатывать сырой картофель для первых блюд, зачем заранее замачивать бобовые, сколько рыбы должно быть в рационе по форме №1 и так далее. Этот этап успешно преодолели все участники.

Следует отметить, что в конкурсе участвовали только повара высшей категории, которые ежегодно проходят переаттестацию. Контроль за уровнем подготовки ведет учебный центр подготовки военных поваров. С него начинается карьера каждого сотрудника армейских столовых. Вне зависимости от квалификации и опыта каждый кандидат проходит обучение и сдает экзамен.

Последний этап конкурса, наверное, самый сложный и ответственный – практический. Участники должны были приготовить блюдо из предложенного набора продуктов. Основной компонент – говядину, свинину, курицу или рыбу конкурсанты выбирали вслепую, вытягивая карточки с наименованием. Остальные ингредиенты каждый повар выбирал сам из продуктовой корзины для военного питания. Условия соревнования были приближены к полевым: на готовку отводилось полтора часа.

Созданные кулинарные произведения оценивались по нескольким критериям. Учитывались не только органолептические свойства, оформление, но и скорость работы повара, состояние рабочего места до и после приготовления. Как рассказали организаторы, конкурсным блюдам впоследствии может найтись место в праздничном меню военных. Например, на Масленицу солдатам и курсантам уже предлагали дрожжевые блины. Однако, чтобы нововведение попало на армейские столы, ему предстоит пройти еще несколько проверок, главная задача которых – соблюсти баланс в рационе.

По итогам трех этапов конкурса лучшим поваром военного питания была признана представительница столовой Военно-медицинской академии имени Кирова Ольга Криворученко. Серебро и победу в номинации "За высокое профессиональное мастерство" завоевала повар столовой Военной академии связи имени Буденного Елена Катаева, бронзу и звание "Мастер – золотые руки" получила повар Военного института железнодорожных войск и военных сообщений Анастасия Пономаренко.

Подобные конкурсы регулярно проводятся для стимулирования работников столовых повышать качество питания военнослужащих. Профессиональные повара готовят для военных уже несколько лет, и передача армейского питания в руки специалистов считается одной из важнейших и успешных реформ в армии.