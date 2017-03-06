Умер первый исполнитель роли Иисуса Олег Казанчеев

На 61-м году жизни скончался первый исполнитель роли Иисуса в легендарной рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда" Олег Казанчеев. О смерти артиста сообщено на официальной странице Театра имени Моссовета в социальной сети Facebook.

На протяжении 20 лет, с 1978 по 1998 годы, Казанчеев играл на сцене Театра на Таганке. В 1990-м Казанчеев прославился на всю страну благодаря роли Иисуса в легендарной постановке рок-оперы Театром имени Моссовета.

В апреле 2015 года в эфире телепередачи "Рожденные в СССР" известный артист Валерий Яременко сообщил о том, что Олег Казанчеев "тяжело болен". Вероятнее всего, легендарный актер скончался в результате продолжительной борьбы с серьезным заболеванием.

Казанчеев запомнился зрителям и как блестящий актер кино. "Ученик лекаря", "Комната потерянных игрушек", "Сыщики", "На углу, у Патриарших" – на его счету десятки ролей в известных фильмах и телесериалах. Смерть легендарного актера – огромная потеря для отечественного театрального и киноискусства. О дате и месте прощания будет сообщено позже.