Женщин вдохновит новый аромат
Над созданием аромата Leaders Russian Woman работали отечественные и французские парфюмеры. В его основе – бергамот, роза, сирень, пион, сандал и кедр, а также мускат. По словам представителя бренда, вдохновением для парфюмеров стал образ российской женщины, чьей красотой восхищаются мужчины во всем мире.
"Этот аромат волнует и женщин, и мужчин. Он призван сопровождать женщину подобно своему предводителю и любимому мужчине, который воодушевлен и вдохновлен ею. Аромат сильной, но одновременно хрупкой и нежной женщины с богатым внутренним миром" – так описывают представители бренда Leaders новый парфюм.
Ранее бренд Leaders представил мужской парфюм Number One, посвященный президенту России Владимиру Путину. Его создатель Влад Рикунов рассказал: "Аромат ярко подчеркивает мужскую принадлежность. Это роскошный, вездесущий, внушительный, богатый и натуральный аромат, переливающийся, искристый и главенствующий".
Изначально парфюм выпустили ограниченным тиражом. Но после успешной презентации Leaders Number One в Москве из-за широкого мирового резонанса и большого количества заказов было принято решение произвести еще одну партию.
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