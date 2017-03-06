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Lifestyle

Как стать красивее за сутки до праздников

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya
Когда женщина понимает, что до праздника остаются считанные часы, а выглядит она, прямо скажем, не очень, логика и здравый смысл ей тут же отказывают… Она готова согласиться на любые инъекции и аппаратные методики, дабы проснуться наутро красавицей. Вот только, зачастую, получается все с точностью наоборот.
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Порой, эстетические процедуры оставляют на лице следы, которые не может замаскировать даже самое плотное тональное средство. На какие же процедуры обратить внимание, чтобы Восьмое марта не превратилось в хождение по мукам? Об этом Dni.Ru спросили у экспертов.

Самое важноt, о чем вы должны помнить накануне любых значимых для вас дат  – никаких экспериментов. Только проверенные вами процедуры и косметические средства. Если вы уже прибегали к ним и получили великолепный эффект, смело берите их на вооружение. "Даже смена косметической линейки, может привести к необратимым последствиями, - предупреждает врач-косметолог, главный врач клиники Remedy Lab Татьяна Быковская. – Ведь не исключено, что на какой-либо компонент косметики может проявиться аллергическая реакция". В остальном, перечень экспресс-процедур, которые без последствий помогут вам преобразиться перед праздником, весьма разнообразен. Выбирайте!

Профессиональная гигиеническая чистка зубов

Белые зубы, конечно же, выглядят очень эффектно. Но накануне праздников прибегать именно к процедуре отбеливания эксперты не рекомендуют. "Активные вещества отбеливающего геля попадают к дентину через поры эмали. – объясняет стоматолог-терапевт, главный врач MVK Beauty Line Марина Колесниченко. – После процедуры отбеливания поры эмали еще несколько дней остаются расширенными, именно поэтому, во избежание окрашивания дентина, рекомендуется соблюдать бесцветную диету: избегать ярких овощей и фруктов, пить чай, кофе, вино и лимонады через соломинку, а лучше вовсе от них отказаться на некоторое время". К тому же, после процедуры может возникнуть также повышенная чувствительность зубов, их реакция на холодное, горячее, сладкое, кислое и другие раздражители. Согласитесь, ограничивать себя во вкусной еде на праздниках, не самая лучшая идея.

Фото: John Moore / gettyimages.ru

Если же вам не терпится привести в порядок зубы перед праздниками, пройдите процедуру профессиональной гигиенической чистки зубов. Она заключается в том, что зубы обрабатываются мелкодисперсным порошком с водой и воздухом, подаваемыми под давлением. Так можно избавиться от налета и пигментации даже в самых труднодоступных местах. "Побочным эффектом" становится осветление эмали на несколько тонов, и этого часто бывает тем, кто планировал именно отбелить зубы. Ограничение в потреблении красящих продуктов после такой чистки ограничиваются лишь несколькими часами после процедуры.

Легкий неабразивный пилинг

Да-да, именно легкий пилинг средством, которым вы уже давно пользуетесь. Не поддавайтесь на уловки врачей, которые могут навязывать вам мягкие лазерные шлифовки. Даже если параметры лазера выставлены на минимальное значение, после процедуры ваша кожа будет очень сухой. Для ее восстановления потребуется не одна увлажняющая процедура. Сделать красивый макияж на праздник у вас, увы, не получится – на сухую кожу ни тональный крем, ни пудра не лягут ровно. Тогда как легкий неабразивный пилинг мягко удалит верхний слой кожи, сделает ее цвет сияющим и подготовит для дальнейших процедур, например, нанесению маски.

Безыгольная мезотерапия

Перед праздником ни в коем случае нельзя делать никакие инвазивные процедуры: ни ботулинотерапию, ни биоревитализацию, ни контурную пластику. Действительно, та же контурная пластика способна очень быстро преобразить лицо – эффект от нее моментальный: заполняются глубокие морщины, проявляется акцент на скулы, губы становятся более пухлыми. Но около 30 % женщин, которые вводят филлеры, сталкиваются с появлением синячков. "Связано это с тем, что в коже достаточно много сосудов. – объясняет Татьяна Быковская. – Увы, врачи не обладают рентгеновским зрением… Поэтому не надо планировать инъекции накануне важного события. Еще одна проблема, с которой можно столкнуться после контурной пластики, – филлер может лечь неровно. Такое случается, если для инъекций используется некачественный препарат с малой пластичность. Все современные филлеры обладают высокой пластичностью и при правильном введении вероятность того, что они перераспределятся неравномерно, очень мала. В любом случае помните, что у гиалуроновой кислоты есть антидот – фермент гиалуронидаза, который легко расщепляет филлер вне зависимости от давности введения".

Конечно, ввести препарат с помощью безыгольной мезотерапии так же глубоко, как в случае инъекций, не получится. Но добиться гладкой увлажненной кожи, с заметно сократившимися мимическими морщинками вы сможете. Какой вариант выбрать? Да в принципе любой – это может быть и электропорация, фонофорез, лазерная биоревитализация.

Любые виды массажа

Какие-либо радикальные аппаратные процедуры по лифтигу лица накануне праздника попросту бессмысленны. Даже если убрать со счетов период реабилитации от нескольких дней и более, то эффекта от них можно ожидать лишь через 3-4 недели. Этого периода бывает достаточно для образования новых коллагеновых волокон. Перед праздником вы без опасений можете пройти сеанс любого аппаратного массажа лица, например, электромиостимуляцию, или же ручной массаж.

Фото: Mark Metcalfe / gettyimages.ru

Это позволит привести в тонус расслабленные мышцы или расслабить зажатые, усилить регенерацию кожи,  выровнять цвет лица, уменьшить выраженность морщин, выделить скуловую зону, убрать мешки под глазами и отечность лица, подтянуть зону подбородка. Еще одно положительное действие массажа – улучшение эмоциональной сферы и полный релакс. Дополнить процедуру можно профессиональным уходом с использованием маски с лифтинговым эффектом, например, глиняной или альгинатной. 

6 марта 2017, 17:07

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