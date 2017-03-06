Где россияне проведут отпуск

Какие виды отдыха станут самыми популярными в наступающем летнем сезоне? Если верить опросам, то большинство россиян встретит свой отпуск у моря или... на дачном участке.

Исследование портала Momondo показало, что большинство россиян, как и в прошлом году, будет стремиться непременно отправиться к морю. Насладиться пляжным отдыхом планируют 61% опрошенных. К слову, сильнее россиян отдых на побережье любят лишь бразильцы, испанцы, румыны и итальянцы, более 70 % от общей массы которых также намерены посвятить свой отдых исключительно пляжному отдыху.

А вот у соседствующих с нами финнов интерес к пляжам, напротив, резко упал: лишь 32% из них планируют посвятить отпуск купанию и солнечным ваннам. При этом, почти половина опрошенных финнов (46%) намерены отправиться в экскурсионные туры.

Что касается дачного отдыха, то здесь нашим соотечественникам попросту не нашлось равных: 42% россиян собираются провести отпуск на собственной "фазенде". Для примера, лишь 8% австрийцев и бельгийцев собираются отдыхать на своих загородных участках.

Если вы думаете, что пляжный отдых и дача – единственный возможный отдых "для русских", то глубоко заблуждаетесь. Как и во всем мире, весьма популярными стали автопутешествия, экскурсионные туры и спортивный отдых – таким видом досуга интересуется примерно 32% от общего числа опрошенных.

Наименее популярными стали такие варианты отдыха, как "Релаксация в спа" и "Поездка в летние дома за границей". Всего 7% опрошенных могут себе позволить подобный отпуск. Ну а 5% наших соотечественников и вовсе заявили, что в 2017 году отдыхать не намерены.