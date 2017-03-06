Топ-5 звездных пластических операций

Поддерживать природную красоту спортивными нагрузками и косметологией возможно до тридцати лет, но при первых признаках старения на помощь приходит пластическая хирургия. Звезды успешно устанавливают планку, к которой стремится большинство женщин.

Пластический хирург Дмитрий Скворцов рассказал о самых популярных малоинвазивных и эффективных пластических операциях среди знаменитостей.

Фейслифтинг

Подтяжка лица уже давно перестала быть той процедурой, после которой можно ожидать негодования общества. Для людей, чья профессия требует безупречной внешности, фейслифтинг – привычная операция. Малая травматичность и короткий восстановительный период обеспечивают процедуре широкую популярность. Smas-лифтинг способен сохранить естественность выражения лица на долгое время.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 5 2017 в 10:37 PST

Поклонники Лолиты Милявской оценили эффективность процедуры и отметили, что звезда намного преобразилась. Тем, кто хотел бы убрать носогубные складки, стоит присмотреться к чек-лифтингу или макс-лифтингу.

Удаление комков Биша

Все большую популярность завоевывает малотравматичная и безопасная операция по коррекции скул. Свою индивидуальность после удаления комков Биша получила Дженнифер Лопес, Меган Фокс и, по предположению, Иванка Трамп, которая старается не комментировать данный факт. Изменения можно заметить и у наших знаменитостей: Виктории Лопыревой, Полины Гагариной.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Мар 2 2017 в 5:39 PST

Эффект после операции не всегда соответствует ожиданиям, это связано с анатомическими особенностями человека, поэтому была разработана более результативная методика – "французские щечки". Операция подразумевает не только удаление комочков, но и подтяжку слизистой, что придает более четкие контуры и позволяет избавиться от объема в области щек.

Глютеопластика

Мода на "бразильскую попу" продолжает покорять женщин. Упругие ягодицы становятся неотъемлемым атрибутом сексуальности, ради которого девушки готовы лечь под нож. Глютеопластика – востребованная операция и прекрасная альтернатива спорту, поскольку физическими нагрузками добиться желаемой формы практически невозможно.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Сен 15 2016 в 12:06 PDT

Как ни странно, аппетитные ягодицы могут принести небывалую известность, пример этому – американская звезда Ким Кардашьян и русская модель Анастасия Квитко.

Блефаропластика

Пластика век – востребованная операция, которая позволяет скорректировать форму разреза глаз и избавиться от возрастной деформации век. Блефаропластика популярна среди людей тридцати-сорока лет, когда появляются глубокие морщины и мешки под глазами.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Мар 3 2017 в 8:46 PST

Эффективность операции уже оценили голливудские звезды – Пэрис Хилтон, Ума Турман, Джордж Клуни. Блефаропластика также преобразила многих российских звезд – Юлию Началову, Надежду Бабкину, Паулину Андрееву.

Коррекция груди

Маммопластика на протяжении десятилетия остается популярной операцией среди звезд, но если раньше девушки стремились к большему размеру груди, то сегодня – к ее упругой форме. Среди российских звезд, которые решились на маммопластику, можем отметить Елену Воробей, Дану Борисову, Ирину Дубцову. Фанаты заподозрили в увеличении груди американских звезд – Джессику Альбу и Тейлор Свифт.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Авг 1 2016 в 5:08 PDT

Среди женщин среднего возраста более популярна подтяжка груди – операция позволяет восстановить эстетическую форму груди без эндопротезирования.