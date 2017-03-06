Топ-5 звездных пластических операций
Пластический хирург Дмитрий Скворцов рассказал о самых популярных малоинвазивных и эффективных пластических операциях среди знаменитостей.
Фейслифтинг
Подтяжка лица уже давно перестала быть той процедурой, после которой можно ожидать негодования общества. Для людей, чья профессия требует безупречной внешности, фейслифтинг – привычная операция. Малая травматичность и короткий восстановительный период обеспечивают процедуре широкую популярность. Smas-лифтинг способен сохранить естественность выражения лица на долгое время.
Поклонники Лолиты Милявской оценили эффективность процедуры и отметили, что звезда намного преобразилась. Тем, кто хотел бы убрать носогубные складки, стоит присмотреться к чек-лифтингу или макс-лифтингу.
Удаление комков Биша
Все большую популярность завоевывает малотравматичная и безопасная операция по коррекции скул. Свою индивидуальность после удаления комков Биша получила Дженнифер Лопес, Меган Фокс и, по предположению, Иванка Трамп, которая старается не комментировать данный факт. Изменения можно заметить и у наших знаменитостей: Виктории Лопыревой, Полины Гагариной.
Эффект после операции не всегда соответствует ожиданиям, это связано с анатомическими особенностями человека, поэтому была разработана более результативная методика – "французские щечки". Операция подразумевает не только удаление комочков, но и подтяжку слизистой, что придает более четкие контуры и позволяет избавиться от объема в области щек.
Глютеопластика
Мода на "бразильскую попу" продолжает покорять женщин. Упругие ягодицы становятся неотъемлемым атрибутом сексуальности, ради которого девушки готовы лечь под нож. Глютеопластика – востребованная операция и прекрасная альтернатива спорту, поскольку физическими нагрузками добиться желаемой формы практически невозможно.
Как ни странно, аппетитные ягодицы могут принести небывалую известность, пример этому – американская звезда Ким Кардашьян и русская модель Анастасия Квитко.
Блефаропластика
Пластика век – востребованная операция, которая позволяет скорректировать форму разреза глаз и избавиться от возрастной деформации век. Блефаропластика популярна среди людей тридцати-сорока лет, когда появляются глубокие морщины и мешки под глазами.
Эффективность операции уже оценили голливудские звезды – Пэрис Хилтон, Ума Турман, Джордж Клуни. Блефаропластика также преобразила многих российских звезд – Юлию Началову, Надежду Бабкину, Паулину Андрееву.
Коррекция груди
Маммопластика на протяжении десятилетия остается популярной операцией среди звезд, но если раньше девушки стремились к большему размеру груди, то сегодня – к ее упругой форме. Среди российских звезд, которые решились на маммопластику, можем отметить Елену Воробей, Дану Борисову, Ирину Дубцову. Фанаты заподозрили в увеличении груди американских звезд – Джессику Альбу и Тейлор Свифт.
Среди женщин среднего возраста более популярна подтяжка груди – операция позволяет восстановить эстетическую форму груди без эндопротезирования.
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