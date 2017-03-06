Как гей-пропаганда захватила детские фильмы

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
партнеры
Среда 8 марта
Лента новостей
22:34
Женщины в восторге от поздравления Путина
18:45
Музей современной истории отметил 8 марта
18:07
Падение огненного шара на Японию попало на видео
18:05
Прижимистый москвич задолжал аэропорту 700 тысяч
17:09
Голая Задорожная призналась в неловкости
16:17
Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
16:03
Миграционный вопрос на евроуровне
15:51
Тиньков подарил женщинам возмутительный конкурс
15:27
Трамп признался в уважении к женщинам на 8 Марта
15:20
Хештег #ВамЛюбимые захватил Сеть в женский праздник
15:00
Джигурда эротично поздравил с 8 Марта
14:37
Житель Балашихи пытался зарезать беременную жену
14:24
На Солнце нашли гигантский корабль пришельцев
13:46
Драка за столик в Burger King переросла в поножовщину
13:36
Обвинения Трампа вывели Обаму из себя
13:16
Пользователи соцсетей поздравляют женщин с праздником
13:05
Топурию в прозрачной юбке сравнили с инопланетянкой
12:42
Женщины в Нью-Йорке получили поздравления из России
12:30
Полицейские необычно поздравили женщин с 8 марта
12:10
Саша Стриженова восхитила поклонников новым образом
11:39
Женщина родила ребенка весом 6,7 кг
11:30
Скарлетт Йоханссон судится с мужем за дочь
10:57
Порошенко похвастался любовными успехами
10:34
Сын убитого брата Ким Чен Ына записал видеообращение
10:17
Москвич зарезал собутыльника на северо-востоке Москвы
10:00
Как семья Овечкиных угнала Ту-154
22:01
На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
21:42
Дженнифер Лав Хьюитт растолстела до неузнаваемости
21:23
Для обнаружения рака достаточно капли крови
21:05
В центре Москвы пьяный водитель устроил ДТП на угнанном авто
20:49
Москвичка скончалась после укола стоматолога
20:40
Что спасло Порошенко в 2014 году
20:38
Ученые: Брак сокращает жизнь женщины
20:37
Живодеры бензопилой убили носорога в зоопарке
20:21
Грабители в медицинских масках напали на салон связи в Москве
20:02
Эрнст сделал Шурыгину популярнее Путина
19:54
Сбербанк довел Украину до бешенства
19:48
Трамп посмеялся над слабаком Обамой
19:28
Как Юдашкин помог Киркорову добиться Пугачевой
19:26
Садальский: Дарите женщинам трусы
19:13
На северо-востоке Москвы автомобиль протаранил трамвай
19:02
Алентову наградили "За безупречную службу Москве"
18:56
Виновников крушения Ту-134 выпустили по амнистии
18:50
Медведев приструнил Лукашенко за газовые стенания
18:39
В Праге экстренно сел пассажирский лайнер
18:24
Маковецкий швырнул стул в директора театра Вахтангова
18:22
Названы регионы с рекордно низкими зарплатами учителей
18:21
Значение имени Федор
18:20
Названа новая опасность курения во время беременности
18:13
Маре Багдасарян потрепали нервы перед 8 марта
17:50
Депрессия деформирует головной мозг
17:40
Близкая подруга предала Джигурду
17:36
Полицейские спасли из горящей квартиры москвичку и ребенка
17:29
Чем рискуют дольщики жилья
17:27
Cтрашное оружие Украины
17:21
Трамп поставил "черную метку" Порошенко
17:13
Лужков обрадовался сносу пятиэтажек в Москве
17:11
Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову
17:10
Из-за ледяного дождя покалечились около 70 москвичей
16:58
Добиться успеха в жизни можно с помощью гипноза
16:45
Следователи поставили точку в деле Джорджа Майкла
16:42
Итальянец подарил возлюбленной почку на 8 марта
16:38
Новое шоу Шурыгиной спровоцировало волну шуток
16:24
Бузову подставил муж Волковой
16:24
За что в Твери почитают козлов
16:15
Отчаянная Елизавета II взобралась на пони
16:10
Малинин застал соперника в постели своей жены
16:06
Женщина сбросила сто килограммов за три недели
15:58
Назарбаев дал совет по соблазнению женщин
15:58
В лифте жилого дома на Кубани расстреляли двоих мужчин
15:40
Российский хакер Касперски погиб в США
15:34
Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите
15:33
Футболист погиб в ДТП с известной певицей
15:00
Как порноактеры калечатся на съемках
14:57
Мать Шурыгиной разрыдалась на "Пусть говорят"
14:56
Шоу "Минута славы" признали гнусным и отвратительным
14:55
К ремонту кораблей Северного флота "привлекали" бомжей
14:48
Названы самые грязные столицы мира
14:43
Лавина накрыла лыжников во Франции
14:35
Водитель посла Зимбабве избил прохожего в Москве (видео)
14:34
Алена Свиридова сделала неожиданное признание
14:25
Трамп пригласил Абрамовича к своей трубе
14:24
Путин проведет 8 марта в роддоме
14:21
Госдума усилит защиту прав режиссеров
14:07
Олег Газманов попросил сына сменить фамилию
14:01
Бывшую жену Ликсутова обворовали на 22,8 миллиона рублей
13:56
Пассажирский автобус загорелся на севере Москвы
13:43
Создан первый женский патриотический iPhone 7
13:28
Лужков обвел киллера Саакашвили вокруг пальца
13:23
Кушанашвили: Литвинова с жизнью вразнотык
13:09
Цывина потеряла ребенка после спектакля
13:08
Бари Алибасов высмеял шоу-бизнес и "Евровидение"
12:52
Роналду развлекся с танцующим миллионером
12:43
Киев перекрыл Луганску воду
12:40
Шаляпин рассказал о закулисье "Пусть говорят" с Шурыгиной
12:39
Госдума сняла законопроект из-за недоработки кабмина
12:30
В Коми грузовик протаранил пассажирский поезд
12:09
Россия признана одной из лучших стран мира
12:04
Пойманная с поличным москвичка выдала любовника за насильника
12:01
Больному Диме Билану дали год
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
Познер объяснил критику инвалида на "Минуте славы"
Мать Шурыгиной разрыдалась на "Пусть говорят"
Шаляпин рассказал о закулисье "Пусть говорят" с Шурыгиной
Литвинова спряталась после скандала
Олег Газманов попросил сына сменить фамилию
Lifestyle

Как гей-пропаганда захватила детские фильмы

Кадр из фильма "Красавица и чудовище"
Владелец одного из кинотеатров в штате Алабама отказался от трансляции фильма "Красавица и чудовище" кинокомпании Disney. Свое решение предприниматель объяснил наличием в картине... гей-персонажа. В это же самое время в англоязычных сетях вовсю обсуждается сцена из популярного мультсериала "Звездная принцесса и силы зла". По мнению пользователей, продюсеры Disney пытаются внушить детям "положительный взгляд" на гомосексуальные отношения.
прочитано 6490 раз

Премьеры музыкального фильма Билла Кондона "Красавица и чудовище" с нетерпением ожидают во всем мире. И эти ожидания должны оправдаться: ведь представители кинокомпании Disney пообещали подарить нам настоящий "оживленный" ремейк полнометражного анимационного фильма, вышедшего в 1991 году.

Но, как оказалось, в новой версии "Красавицы и чудовища" нашлось место и новым, самым неожиданным, моментам. Так, помощник Гастона ЛеФу в фильме предстанет в образе гомосексуалиста. "ЛеФу поначалу хочет стать Гастоном, а впоследствии – его поцеловать", – рассказал Билл Кондон. Режиссер отметил, что появление гомосексуального персонажа – это "очень здорово". Но многие с ним не согласны.

"Если у меня нет возможности сидеть, смотря фильм, с сидящим рядом со мною Богом, или Иисусом, то нам нет дела до того, чтобы его показывать", – передает слова собственника кинотеатра портал TMZ. Мужчина также заявил, что не видит смысла в показе фильма, на который  он не может взять с собой своих внуков 8 и 11 лет.

К слову, еще на этапе создания мультфильма 26 лет назад Гастон задумывался как "глуповатый и неухоженный тип" с довольно мультяшной внешностью, однако мультипликатор Андиас Дежа изобразил Гастона мускулистым красавцем. Образ глуповатого "мальчика на побегушках" достался ЛеФу, в котором современные продюсеры разглядели латентного гомосексуалиста.

Кадр из фильма "Красавица и чудовище"

Но если к теме гомосексуалиста в "Красавице и чудовище" многие отнеслись с юмором, то неоднозначная сцена в анимационном сериале "Звездная принцесса и силы зла" вызвала волну негодования среди американцев. Обсуждению подвергся эпизод, в котором герои-подростки на концерте своей любимой поп-группы принялись целоваться под песню "Просто друзья". Количество однополых целующихся пар в кадре действительно зашкаливает.

Похоже, что The Walt Disney Company грозит настоящий бойкот. Призывы прекратить показ мультфильмов и фильмов культовой студии раздаются со всех концов света. "Когда я был маленьким мальчиком, то я, мой младший брат и отец встречались с Уолтом Диснеем – он был очень добр к нам. Он был бы шокирован тем, во что превратилась компания, которую он основал. Я надеюсь, что христиане всего мира скажут "нет" Disney", – заявил известный религиозный деятель Франклин Грэм.

Грозит ли детищу легендарного Уолта Диснея настоящий бойкот? Станет ясно уже в середине марта, после премьеры фильма "Красавица и чудовище". Ведь судя по рейтингам ожидания, зрителей не очень-то и волнует сексуальная ориентация персонажей второго плана.

Автор: Андрей Петрунян6 марта 2017, 14:12

комментарии

Политика

Почему Трамп не оправдал надежды россиян
Сбербанк довел Украину до бешенства
Лужков обвел киллера Саакашвили вокруг пальца
Трамп поставил "черную метку" Порошенко

Шоу-бизнес

Наташа Королева поздравила Тарзана 8 марта
Голая Задорожная призналась в неловкости
Познер объяснил критику инвалида на "Минуте славы"
Джигурда эротично поздравил с 8 Марта

Проишествия

Российский хакер Касперски погиб в США
Футболист погиб в ДТП с известной певицей
Бывшую жену Ликсутова обворовали на 22,8 миллиона рублей
Пойманная с поличным москвичка выдала любовника за насильника

Lifestyle

Александра Коллонтай: как жила первая женщина-минстр
В Москве спецназ вынес картины из Центра Рерихов
Как снимали фильм "Девчата"
Чем занимается Мэрил Стрип после провала на "Оскаре"
Общество

Как семья Овечкиных угнала Ту-154

8 марта 1988 года разыгралась драма с угоном самолета многодетным семейством
Шоу-бизнес

Олег Газманов попросил сына сменить фамилию

Все произошедшее с наследником певец воспринимает как неизбежность

Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон судится с мужем за дочь

уступать право опеки над ребенком супруг актрисы Ромэн Дориак не намерен
Шоу-бизнес

Топурию в прозрачной юбке сравнили с инопланетянкой

Поклонники пришли в восторг от образа певицы

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову
Самые красивые женщины российской политики
Откровенные фото Любови Толкалиной

Спорт

Роналду развлекся с танцующим миллионером
Российский хоккеист извинился за отказ от секса с негритянкой
WADA потратило целое состояние на преследование России
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)

Регионы

Названы регионы с рекордно низкими зарплатами учителей
Отзывчивый тагильчанин сломал девушке ногу (видео)
Старушка пыталась обчистить магазин по схеме из сериала
Раздевшаяся за 15 тысяч студентка пожаловалась на травлю
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru