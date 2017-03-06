Как гей-пропаганда захватила детские фильмы

Владелец одного из кинотеатров в штате Алабама отказался от трансляции фильма "Красавица и чудовище" кинокомпании Disney. Свое решение предприниматель объяснил наличием в картине... гей-персонажа. В это же самое время в англоязычных сетях вовсю обсуждается сцена из популярного мультсериала "Звездная принцесса и силы зла". По мнению пользователей, продюсеры Disney пытаются внушить детям "положительный взгляд" на гомосексуальные отношения.

Премьеры музыкального фильма Билла Кондона "Красавица и чудовище" с нетерпением ожидают во всем мире. И эти ожидания должны оправдаться: ведь представители кинокомпании Disney пообещали подарить нам настоящий "оживленный" ремейк полнометражного анимационного фильма, вышедшего в 1991 году.

Но, как оказалось, в новой версии "Красавицы и чудовища" нашлось место и новым, самым неожиданным, моментам. Так, помощник Гастона ЛеФу в фильме предстанет в образе гомосексуалиста. "ЛеФу поначалу хочет стать Гастоном, а впоследствии – его поцеловать", – рассказал Билл Кондон. Режиссер отметил, что появление гомосексуального персонажа – это "очень здорово". Но многие с ним не согласны.

"Если у меня нет возможности сидеть, смотря фильм, с сидящим рядом со мною Богом, или Иисусом, то нам нет дела до того, чтобы его показывать", – передает слова собственника кинотеатра портал TMZ. Мужчина также заявил, что не видит смысла в показе фильма, на который он не может взять с собой своих внуков 8 и 11 лет.

К слову, еще на этапе создания мультфильма 26 лет назад Гастон задумывался как "глуповатый и неухоженный тип" с довольно мультяшной внешностью, однако мультипликатор Андиас Дежа изобразил Гастона мускулистым красавцем. Образ глуповатого "мальчика на побегушках" достался ЛеФу, в котором современные продюсеры разглядели латентного гомосексуалиста.

Но если к теме гомосексуалиста в "Красавице и чудовище" многие отнеслись с юмором, то неоднозначная сцена в анимационном сериале "Звездная принцесса и силы зла" вызвала волну негодования среди американцев. Обсуждению подвергся эпизод, в котором герои-подростки на концерте своей любимой поп-группы принялись целоваться под песню "Просто друзья". Количество однополых целующихся пар в кадре действительно зашкаливает.

Похоже, что The Walt Disney Company грозит настоящий бойкот. Призывы прекратить показ мультфильмов и фильмов культовой студии раздаются со всех концов света. "Когда я был маленьким мальчиком, то я, мой младший брат и отец встречались с Уолтом Диснеем – он был очень добр к нам. Он был бы шокирован тем, во что превратилась компания, которую он основал. Я надеюсь, что христиане всего мира скажут "нет" Disney", – заявил известный религиозный деятель Франклин Грэм.

Грозит ли детищу легендарного Уолта Диснея настоящий бойкот? Станет ясно уже в середине марта, после премьеры фильма "Красавица и чудовище". Ведь судя по рейтингам ожидания, зрителей не очень-то и волнует сексуальная ориентация персонажей второго плана.