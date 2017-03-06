Названа причина смерти актера Александра Кузнецова

Советский актер Александр Кузнецов скончался на 82-м году жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате инсульта.

Смерть настигла Александра Кузнецова в Первой градской больнице, передает Life.ru. О трагедии сообщила актриса Татьяна Лютаева.

"Александр Всеволодович Кузнецов скончался. Прощание состоится в Первой градской больнице 7 марта в 13:00 мск", – цитирует ее ТАСС. Место похорон пока не определено.

Ранее Лютаева опубликовала информацию о смерти Кузнецова в соцсети Instagram. "Мой учитель, мой второй отец, мой друг, писатель, артист, режиссер, сценарист, эрудит, каких больше не видела, Александр Всеволодович Кузнецов ушел от нас... Вечная память. Спасибо Вам великое!" – написала она.

Актер был госпитализирован 2 марта. Врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, через два дня он скончался.

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве. Окончив ГИТИС, работал режиссером и актером в Московском театре миниатюр. В кино дебютировал в фильме Григория Чухрая "Баллада о солдате". Зрители помнят Кузнецова по ролям в "Адъютанте его превосходительства" и "Утренних поездах".

Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) Мар 5 2017 в 8:59 PST

Артист преподавал на актерском и режиссерском курсах ВГИКа. Стал соавтором сценария к фильму "Когда я стану великаном". Кузнецов также увлекался литературной деятельностью и написал четыре книги.