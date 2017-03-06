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Lifestyle

В Москву привезли величайшего волшебника

Фото: концертное агентство TCI
Создатель невероятных фокусов для голливудского фильма "Иллюзия обмана" Гаэтано Триджиано приезжает в Россию с единственным концертом, который пройдет в Москве, в Крокус Сити Холле, 9 марта. Накануне выступления корреспонденту Dni.Ru удалось пообщаться с выдающимся иллюзионистом, который рассказал о своей карьере, фокусах с экрана, которые легко можно повторить в реальной жизни и о секретных базах волшебников, где хранятся секреты самых сложных номеров для их шоу.
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Известно, что вы влюбились в "магию" еще в детстве, попав с родителями на иллюзионное шоу. Как это было? Расскажите. Как вообще можно научиться "волшебству"?

Будучи маленьким мальчиком, и попав на иллюзионное шоу, я понял, что сотворить настоящее волшебство может обычный человек. И я очень захотел стать этим человеком. Благодаря беспрекословной поддержке моих родителей, я поверил в свои силы и в то, что я смогу это сделать.

Я много трудился, чтобы добиться первых результатов. Испортил множество яиц, когда пытался заставить их исчезнуть, за что получал неизменный нагоняй от мамы, я сидел ночами напролет, тренируясь в карточных фокусах. Привлекал младших сестер к созданию домашних магических спектаклей. Мы замучили всех родных и друзей этими выступлениям (смеется). 

Став старше я начал посещать различные клубы иллюзионистов, семинары, магические конференции – объездил полмира в поисках идей и решений. Я упорно трудился, и постепенно тайны магии и иллюзий начали мне открываться. Научиться фокусам несложно, но вот чтобы фокус стал настоящим волшебством, нужно обязательно верить в то, что ты делаешь.

Помните ли вы свой первый успешно выполненный фокус? Перед кем вы впервые похвастались успехом?

Конечно помню! Мой первый фокус был исполнен в 4 года. Это было исчезновение наперстка. Все дети делают такой фокус, перекладывая за спиной предмет из одной руки в другую. Моим первым зрителем была моя мама, которая сказала мне тогда, что я буду настоящим волшебником, когда вырасту.

Фото: концертное агентство TCI

В молодости вы занимались гимнастикой как член итальянской юношеской сборной. Что подвигло Вас сделать выбор именно в пользу фокусов? Вы никогда не жалели о своем выборе? Используете ли вы вашу физическую подготовку в работе над шоу?

Да, я действительно добился неплохих результатов на этом поприще, но однажды получил серьезную травму, которая заставила меня бросить тренировки.  В это время я уже очень увлекался фокусами, поэтому с окончанием занятий гимнастикой, у меня появилась достаточное количество времени, чтобы тренироваться в искусстве иллюзии. 

На шоу мне конечно же помогает физическая подготовка, но это не главное. Благодаря гимнастике я стал очень ответственным и дисциплинированным человеком – это необходимо, когда хочешь делать что-то хорошо. Это применимо ко всем сферам жизни – не только к магии.

Фото: концертное агентство TCI

Вас часто называют европейским Копперфильдом. Вам льстит такое сравнение? На кого в своей профессии вы равняетесь?

Я не могу сказать, что оно мне льстит, но и дискомфорта оно мне также не причиняет, так как очень уважаю творчество Дэвида Копперфильда, он безусловная звезда в мире магии. Я многому научился, наблюдая за его выступлениями. Не могу сказать, что когда-то равнялся на кого-либо. Совершенно точно никогда не хотел стать вторым Гарри Гуддини. Стал первым Гаэтано Триджиано (смеется).

В вашей семье кто-то еще владеет искусством фокусов? Способны ли вы по-прежнему удивить кого-то из своих близких новым фокусом?

Нет, фокусник  у нас в семье один. В детстве я мучил младших сестер, заставляя их ассистировать мне на моих домашних представлениях, но дальше этого дело не пошло.

Вы принимали участие в создании трюков для "Иллюзии обмана". Все ли варианты вошли в сценарий? Реально ли исполнить показанные в фильме фокусы перед аудиторией в зале?

Да, все эти номера возможно повторить в реальной жизни, но только сделать это сможет не каждый. Генерировалось огромное количество возможных номеров, но если бы в фильм вошли они все, то фильм длился бы часов десять!

Вы уже приезжали в Россию с потрясающей шоу-программой "Волшебник страны OZ". Часто вдохновляетесь литературными произведениями при составлении шоу? Как Вас посещают новые идеи?

Я черпаю вдохновение отовсюду, где только возможно – книги, окружающие меня люди, природные явления. Мир полон удивительных мест, событий и тайн. Все это дает мне силы и энергию для создания моих иллюзий. Волшебство можно найти во всем, если смотреть внимательно.

Фото: концертное агентство TCI

Про фокусы говорят – "ловкость рук и никакого мошенничества". И даже скептики с удовольствием ходят на шоу иллюзионистов, пусть даже желая разоблачить их. Как вы думаете, что все-таки заставляет взрослого человека поверить в магию?

Я уверен, что это желание поверить, что невозможное возможно. Желание хоть ненадолго отвлечься от ежедневной суеты и приоткрыть завесу в мир неизведанного. Жизнь непростая штука, людям хочется верить, что чудо возможно, и приходя ко мне на шоу, они уже готовы это сделать. Магия не в руках фокусника – она в глазах зрителя.

Состоят ли фокусники в каком-то тайном обществе? Обмениваются ли опытом? Или каждый фокус – это "авторское произведение", секреты которого хранят за семью печатями?

Нет, никакого тайного общества нет. Есть клубы иллюзионистов, где они делятся секретами мастерства, есть семинары и конференции, фестивали. В мире бурлит магическая жизнь. Но если фокуснику все же удается создать уникальный номер, которого ни у кого нет, то он всегда держит детали в большом секрете. Я все годы своей работы тружусь над созданием именно таких, уникальных номеров, поэтому моя мастерская и тренировочный зал больше всего напоминают секретную базу, куда посторонним вход воспрещен!

6 марта 2017, 10:34

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