Музыкант Сергей Троицкий вышел из тюрьмы

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий вышел из тюрьмы в Черногории. Музыкант вернулся в Москву, передает Life.ru.
Троицкий рассказал, что считает несправедливым приговор, согласно которому он был отправлен в тюрьму на 10 месяцев. Троицкий планирует подать иск к властям Черногории и получить большую компенсацию.
Президент США внезапно пошел против России
Актриса предпочла скрыться от общественности из-за шумихи
Певец выяснил, кто согревает его супругу, когда он уезжает на гастроли
Ведущая скандально известного проекта "Дом-2" рассказала об интригах