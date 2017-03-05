Музыкант Сергей Троицкий вышел из тюрьмы

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий вышел из тюрьмы в Черногории. Музыкант вернулся в Москву, передает Life.ru.

Троицкий рассказал, что считает несправедливым приговор, согласно которому он был отправлен в тюрьму на 10 месяцев. Троицкий планирует подать иск к властям Черногории и получить большую компенсацию.