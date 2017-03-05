Известной актрисе стало плохо на съемках в Москве

В Москве во время съемок стало плохо известной актрисе Ольге Дибцевой. Организаторам пришлось приостановить создание картины.

Съемки фильма проходили в самом центре Москвы – на улице Пречистенка. Когда Дибцевой стало плохо, ей тут же вызвали скорую помощь.

Актрису не стали госпитализировать, передает Life.ru. Причины внезапного ухудшения самочувствия не называются. Тем не менее, судя по всему, здоровью Дибцевой ничего не угрожает – после инцидента съемки фильма были продолжены.

Публикация от Ольга Дибцева�� (@dibulik) Мар 3 2017 в 4:06 PST

Судя по Instagram-аккаунту актрисы, звезда чувствует себя хорошо. Последний снимок в социальной сети был опубликован 4 марта.

Ольга Дибцева – известная российская актриса. Многие телезрители могли запомнить ее по ролям в популярных фильмах и сериалах: "Барвиха", "Универ", "Деффчонки" и другие.