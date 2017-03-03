Кого из звезд сгубили наркотики

Многие из них не дожили и до 30, уйдя на самом взлете своей карьеры. Одни скончались в "проклятом возрасте" 27 лет, другие – чересчур "увлеклись" приемом лекарственных препаратов. Кого из мировых звезд погубили наркотики? Dni.Ru предлагают вспомнить.

Близкие и друзья легендарного Курта Кобейна, кажется, сделали все возможное, чтобы спасти его от героиновой зависимости. Но к тому времени все зашло слишком далеко. Супруга музыканта Корнти Лав забила тревогу лишь после того, как Курт в открытую начал грозиться покончить с собой, заперевшись дома с ружьем. В тот день все обошлось, но спустя полтора месяца Кобейн все же осуществил свое намерение.

Известно, что дед и бабка Нормы Джин, известной нам как Мэрилин Монро, страдали тяжелыми психическими расстройствами. Всю свою жизнь звезда больше всего на свете боялась одного – потерять разум. Нередко в попытках забыться Мэрилин прибегала к помощи наркотических и снотворных препаратов. Употребляла ли самая сексуальная блондинка Голливуда наркотики – до сих пор остается загадкой, но по официальной версии она скончалась от передозировки снотворного.

Бэк-вокалист и гитарист легендарных The Rolling Stones Брайан Джонс, как и многие знаменитости, умер в 27 лет. Из группы он с треском вылетел исключительно из-за своего пристрастия к наркотикам – музыкант попросту разучился разговаривать и общаться с собственными друзьями. В 1969 году, спустя год после "развода" с The Rolling Stones, фанаты с трудом узнавали Джонса – лицо его оплыло, а глаза ввалились. Вскоре, будучи в состоянии наркотического опьянения, он утонул в небольшом бассейне.

Подруга Джимми Хендрикса Моника Данеман не раз признавалась в интервью – накануне смерти музыканта она уже видела, что с ним "что-то не то", но побоялась вызвать скорую помощь из-за того, что в квартире было очень много наркотиков. "Я испугалась, что к нам приедет полиция", – заявляла Данеман. Величайший музыкант-виртуоз умер в собственной постели от передозировки снотворными препаратами.

Элвис Пресли пристрастился к лекарственным препаратам еще во время службы в армии. Тогда молодые бойцы повадились принимать психотропные порошки для того, чтобы не спать ночи напролет. После 30 лет у Элвиса начались проблемы со здоровьем. Врачи прописали ему обезболивающие препараты, которые сформировали у певца серьезную зависимость. И с этой зависимостью он уже не смог справиться.

Многие полагают, что Владимир Высоцкий также является жертвой врачебной ошибки. Музыканта пытались вылечить от алкогольной зависимости, но вместо этого "подсадили" на морфий и амфетамин. По мнению большинства друзей и близких Высоцкого, именно злоупотребление лекарственными веществами погубило легендарного исполнителя.

Официальной причиной смерти Эмми Уайнхаус считается передозировка алкоголем. Сама исполнительница почти не скрывала своего пристрастия к "веселящим" веществам, но не считала это серьезной проблемой. Эмми, как и десятку других легенд мировой сцены, не удалось преодолеть "роковой возраст". Она скончалась в возрасте 27 лет.

Неподражаемой Уитни Хьюстон также не удалось избежать всех прелестей "красивой жизни". Легенда поп-музыки умерла от передозировки кокаином.

Смерть основателя и бессменного лидера группы "Сектор Газа" Юрия Хоя по сей день вызывает массу вопросов. Милиция не проводила расследования, а результаты вскрытия (которого, возможно, и не было) так и остались загадкой. Одна из неофициальных версий гласит, что 35-летний музыкант скончался в результате многолетнего увлечения алкоголем и тяжелыми наркотическими средствами.