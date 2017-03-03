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Lifestyle

Как правильно купить букет на 8 марта

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
В преддверии 8 марта многие мужчины наверняка захотят почувствовать себя отчасти флористами. Что может быть приятнее, чем букет, составленный для любимой женщины по собственному эскизу? Это придаст вашему подарку изысканность и оригинальность. Правда, вкусы дарителя могут не совпасть с женским представлением о желанной цветочной композиции.
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Как не ошибиться и не собрать в один букет несовместимые цветы, Dni.Ru рассказали эксперты Садового центра ОБИ.

Опасайтесь нелепых цветовых сочетаний

Часто флористов-самоучек выдают странные, слишком пестрые цветовые сочетания. К выбору цветовой гаммы будущего букета надо подходить с большим вкусом и чувством меры. Существуют несколько основных способов подбора цветов для флористических композиций, чтобы они смотрелись гармонично. Во-первых, можно использовать контрастные цвета: к примеру, букет из желтых и фиолетовых тюльпанов будет выглядеть очень эффектно. Можно, наоборот, использовать цветы аналогичной цветовой гаммы, то есть подобрать сочетание нескольких красок, которые находятся на палитре рядом (желтый, оранжевый, красный).

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Красиво смотрятся монохромные букеты, составленные из разных оттенков одного цвета. Или же дайте волю фантазии и соберите в один букет цветы разного размера и 3–4 разных оттенков, которые гармонично смотрятся вместе.

Ну а если вы все-таки не уверены в своих способностях флориста, покупайте готовый букет. Сегодня можно выбрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек. Главное, чтобы цветы были подарены с любовью.

Остерегайтесь ядовитых соседей

Не стоит добавлять в составной букет гиацинты или нарциссы. Их лучше ставить в отдельные вазы, поскольку эти цветы выделяют ядовитую слизь. Она будет убивать все остальные цветы, поэтому один нарцисс может загубить весь букет. Эксперты советуют дарить луковичные растения в горшках, тогда они точно никого не отравят. Тем более, что это тренд последних лет – преподносить вместо букета горшечные растения или цветочные композиции, например, декоративное ведерко с высаженными в него тюльпанами, нарциссами или гиацинтами.

Кроме того, внимательно отнеситесь к хризантемам – они могут вызвать аллергию. Осторожнее будьте и с лилиями, которые источают сильный запах, что нравится далеко не всем женщинам, особенно с тонким обонянием. Чтобы ваш букет вызывал улыбку, а не слезы и отек слизистой, постарайтесь заранее выяснить, какие цветы предпочитает ваша дама.

Помните о происхождении

Важно помнить об одном правиле: древесные цветы надо составлять в букеты с древесными, а луковичные – с луковичными. Вряд ли вы встретите в одном букете, собранном профессиональным флористом, розы вместе с тюльпанами.

Фото: WPA Pool/gettyimages.com

При этом можно составить необычный весенний букет из луковичных цветов, например, из гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. К сожалению, долго он не простоит из-за своих ядовитых свойств, зато будет выглядеть эффектно и наверняка удивит вашу подругу или жену. В такой букет можно добавить веточку аспарагуса. Кроме того, луковичные растения часто продают в горшках. Такие цветы, во-первых, дольше простоят в земле, чем в воде, а во-вторых, затем их можно высадить на даче или под окнами перед подъездом, создав красивую клумбу.

Устаревшие сочетания уже не в моде

Мода на цветы меняется так же часто, как и на одежду, поэтому сегодня некоторые цветы выглядят старомодными: бордовые розы, гладиолусы, красные гвоздики. Есть также сочетания, от которых веет нафталином. Флористы не рекомендуют сочетать красные розы с белыми хризантемами, хотя такие букеты и попадаются в цветочных магазинах у метро. Кроме того, нежелательно сочетать хризантемы с лилиями. Но даже такой вариант может сделать более стильным и современным монохромная цветовая гамма. В белом цвете те же лилии и хризантемы в сочетании с розами будут смотреться вполне гармонично.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Но не надо списывать со счетов все цветы, которые нравились нашим бабушкам. Сегодня в моде стиль ретро, и вновь популярна мимоза. Когда-то этот цветок дарили на 8 марта из-за отсутствия богатого выбора. Да и таких пышных веток, как продаются сейчас, в советские времена не было. Теперь мимоза снова в тренде, она навевает не скуку, а приятные ностальгические чувства. Главное, не ставьте ее в воду, как другие цветы. От влажности стебель мимозы начинает гнить, а желтые шарики – чернеть.

3 марта 2017, 19:26

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