Как правильно купить букет на 8 марта

В преддверии 8 марта многие мужчины наверняка захотят почувствовать себя отчасти флористами. Что может быть приятнее, чем букет, составленный для любимой женщины по собственному эскизу? Это придаст вашему подарку изысканность и оригинальность. Правда, вкусы дарителя могут не совпасть с женским представлением о желанной цветочной композиции.

Как не ошибиться и не собрать в один букет несовместимые цветы, Dni.Ru рассказали эксперты Садового центра ОБИ.

Опасайтесь нелепых цветовых сочетаний

Часто флористов-самоучек выдают странные, слишком пестрые цветовые сочетания. К выбору цветовой гаммы будущего букета надо подходить с большим вкусом и чувством меры. Существуют несколько основных способов подбора цветов для флористических композиций, чтобы они смотрелись гармонично. Во-первых, можно использовать контрастные цвета: к примеру, букет из желтых и фиолетовых тюльпанов будет выглядеть очень эффектно. Можно, наоборот, использовать цветы аналогичной цветовой гаммы, то есть подобрать сочетание нескольких красок, которые находятся на палитре рядом (желтый, оранжевый, красный).

Красиво смотрятся монохромные букеты, составленные из разных оттенков одного цвета. Или же дайте волю фантазии и соберите в один букет цветы разного размера и 3–4 разных оттенков, которые гармонично смотрятся вместе.

Ну а если вы все-таки не уверены в своих способностях флориста, покупайте готовый букет. Сегодня можно выбрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек. Главное, чтобы цветы были подарены с любовью.

Остерегайтесь ядовитых соседей

Не стоит добавлять в составной букет гиацинты или нарциссы. Их лучше ставить в отдельные вазы, поскольку эти цветы выделяют ядовитую слизь. Она будет убивать все остальные цветы, поэтому один нарцисс может загубить весь букет. Эксперты советуют дарить луковичные растения в горшках, тогда они точно никого не отравят. Тем более, что это тренд последних лет – преподносить вместо букета горшечные растения или цветочные композиции, например, декоративное ведерко с высаженными в него тюльпанами, нарциссами или гиацинтами.

Кроме того, внимательно отнеситесь к хризантемам – они могут вызвать аллергию. Осторожнее будьте и с лилиями, которые источают сильный запах, что нравится далеко не всем женщинам, особенно с тонким обонянием. Чтобы ваш букет вызывал улыбку, а не слезы и отек слизистой, постарайтесь заранее выяснить, какие цветы предпочитает ваша дама.



Помните о происхождении

Важно помнить об одном правиле: древесные цветы надо составлять в букеты с древесными, а луковичные – с луковичными. Вряд ли вы встретите в одном букете, собранном профессиональным флористом, розы вместе с тюльпанами.





При этом можно составить необычный весенний букет из луковичных цветов, например, из гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. К сожалению, долго он не простоит из-за своих ядовитых свойств, зато будет выглядеть эффектно и наверняка удивит вашу подругу или жену. В такой букет можно добавить веточку аспарагуса. Кроме того, луковичные растения часто продают в горшках. Такие цветы, во-первых, дольше простоят в земле, чем в воде, а во-вторых, затем их можно высадить на даче или под окнами перед подъездом, создав красивую клумбу.

Устаревшие сочетания уже не в моде

Мода на цветы меняется так же часто, как и на одежду, поэтому сегодня некоторые цветы выглядят старомодными: бордовые розы, гладиолусы, красные гвоздики. Есть также сочетания, от которых веет нафталином. Флористы не рекомендуют сочетать красные розы с белыми хризантемами, хотя такие букеты и попадаются в цветочных магазинах у метро. Кроме того, нежелательно сочетать хризантемы с лилиями. Но даже такой вариант может сделать более стильным и современным монохромная цветовая гамма. В белом цвете те же лилии и хризантемы в сочетании с розами будут смотреться вполне гармонично.

Но не надо списывать со счетов все цветы, которые нравились нашим бабушкам. Сегодня в моде стиль ретро, и вновь популярна мимоза. Когда-то этот цветок дарили на 8 марта из-за отсутствия богатого выбора. Да и таких пышных веток, как продаются сейчас, в советские времена не было. Теперь мимоза снова в тренде, она навевает не скуку, а приятные ностальгические чувства. Главное, не ставьте ее в воду, как другие цветы. От влажности стебель мимозы начинает гнить, а желтые шарики – чернеть.