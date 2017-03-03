Чем удивит новый выпуск "Утиных историй"

В сети появился первый трейлер перезапуска "Утиных историй". Культовый мульстсериал в новом формате выйдет на экраны уже этим летом.

Спустя почти 30 лет Скрудж Макдак и его непоседливые племянники вновь возвращаются на телеэкраны. СтудияьWalt Disney определенно знает потребности аудитории – первый трейлер новых "Утиных историй" посмотрели уже более миллиона раз.

Старый добрый мульсериал в новом формате ориентировочно выйдет в июле этого года. Если верить создателям, то мы сможем насладиться 21 получасовой серией. Кроме того, ожидается выход двух дополнительных часовых эпизодов.

К слову, Скруджа Макдака озвучит звезда сериала "Доктор Кто" Дэвид Теннант. Также в новом проекте мы услышим голоса Бобби Мойнахана, Бена Шварца и Дэнни Пуди.

Последняя серия одного из самых популярных мультфильмов мира вышла более 16 лет назад – в мае 1990 года. С тех пор студия Disney неоднократно получала просьбы продолжить выпуск мультсериала, но об очередном запуске "Утиных историй" было объявлено лишь в 2015 году.