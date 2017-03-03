Почему распалась группа Бутусова

Печальная новость для поклонников Вячеслава Бутусова и группы "Ю-Питер": 26 февраля состоялся последний концерт музыкального коллектива. О "прощании" заявлено на официальном сайте "Ю-Питера".

"Это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч", – сказано в официальном обращении Вячеслава Бутусова. Музыкант поблагодарил коллег за плодотворную работу. Как выяснилось, в скором времени он намерен представить новую концертную программу.

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"Сейчас мы приступаем к подготовке грандиозного проекта – празднованию 35-летия "НАУ", собираем новую команду и делаем жизнеутверждающую программу"

Кто войдет в новый коллектив и почему "Ю-Питер" распадается после почти 16-летнего существования, неизвестно. Поклонники творчества группы негодуют. "Что случилось со старой командой?", "Нам не нужен новый проект", – пестрят одними и теми же фразами публикации в социальных сетях.

Группа "Ю-Питер" была основана Вячеславом Бутусовым совместно с экс-гитаристом легендарной группы "Кино" Юрием Каспаряном. В октябре 2001 года пока еще безымянный коллектив впервые выступил на большой сцене, а спустя пару месяцев музыканты записали свой первый хит – "Ударная любовь".

В марте 2003 года "Ю-Питер" выпустил первый альбом, в который вошли сразу 11 новых композиций Бутусова. Группу приглашают на все ведущие рок-фестивали. Успешные продажи, концертные аншлаги и истинное признание от поклонников – казалось, о таком можно только мечтать.

Всего музыканты успели выпустить пять альбомов, последний из которых ("Гудгора") был презентован в 2015 году. В октябре 2016-го на сцене Crocus City Hall состоялся праздничный концерт по случаю 15-летнего юбилея группы.



26 февраля сибирско-уральский тур коллектива был завершен концертом в Челябинске. О том, что на этом группа окончательно завершит свою концертную и студийную деятельность, ранее нигде не сообщалось.

Творчество "Ю-Питера" состояло как из эксклюзивных авторских материалов, так и из всем знакомых композиций групп "Кино" и "Наутилус Помпилиус". Именно благодаря сочетанию новых веяний с настоящей классикой рока популярность музыкантов и не думала сходить на нет.

Стал ли причиной распада только новый проект Бутусова или же между участниками "Ю-Питера" состоялся некий конфликт? С кем Вячеслав будет работать в дальнейшем? Узнаем уже в скором времени.