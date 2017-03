Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года

Весна пришла, весне дорогу! Вдохновение, драйв, любовь и радость. И все это не пройдет мимо культурных событий столицы. Что интересного готовит грядущий уик-энд и последующие пять рабочих дней? Dni.Ru расскажут о самом значимом.

3 марта, пятница

В универмаге Take Away в ТРЦ Рио Ленинский состоится праздничное открытие недели шопинга. Сбор гостей в 16:00. В программе мероприятия: шопинг со звездами, beauty-зоны, подарки гостям, студия кастомизации одежды, а также легкие напитки и скидки от брендов. Событие для всех заядлых модников.

В Крокус Сити Холле будет звучать бессмертная музыка легендарной британской группы The Dire Straits. Казалось бы, группа распалась уже 20 лет назад. Но после того, как в 2011 году некоторые экс-участники коллектива собрались для единственного благотворительного концерта, центростремительные силы взяли верх, и музыканты играют концерт за концертом. Группа гипнотизирует самым интеллигентным в мире роком и дарит со сцены неповторимое ощущение золотой эры Dire Straits.

В Yotaspase даст концерт красотка Софи Эллис-Бекстор. В далеком 2001 году Софи выпустила превосходный сингл в стиле диско “Murder on the Dancefloor”, который долго гарцевал на топовых строчках различных хит-парадов. Спустя столько лет артистка – идеальная поп-звезда и икона стиля, которая по-прежнему выпускает зажигательные хиты.

В клубе "Известия Hall" выступит группа "Солнечные Дни", которая исполнит песни легендарной группы "КИНО" в сопровождении оркестра. Гостей будут ждать нетленные "кинохиты" в совершенно новом, неожиданном, нехарактерном звучании и в сопровождении симфонического оркестра. Всем ценителям творчества Виктора Цоя – рекомендуется.

4 марта, суббота

В Кремлевском дворце выступит всемирно известный бельгийский виртуоз-гитарист и композитор Френсис Гойя. Артист в сопровождении симфонического оркестра представит новую концертную программу "Королевские мелодии", где будут исполнены одни из самых красивых мелодий мира: "The Power of Love", "Tears in heaven", "Calling You", "Besame Mucho", "Somewhere Over the Rainbow", "Nostalgia" и многие другие. В этот вечер зрителей ждет настоящий музыкальный праздник с насыщенной программой и разнообразными по стилю мелодиями.

На Тишинке откроется международная выставка "V Весенний Бал Авторских Кукол в Москве". Вот уже 5 лет Светлана Пчельникова и Международное объединение авторов кукол (МОАК)организовывают на Тишинке встречу талантливых мастеров авторской куклы и дизайнерских игрушек. Гостей будут ждать мастер-классы, звездные гости, подарки от партнеров и многое другое. Мероприятие пройдет до 8 марта включительно.

В этот же день стартует выставка "Лицом к лицу", организаторами которой выступят Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, East Meets West Gallery и Итальянский институт культуры. Посетителей будут ждать работы итальянской художницы Крисс Гуэнцати Дубини и ее российской коллеги Екатерины Рожковой. Портреты Крисс Гуэнцати Дубини подчеркивают высокий социальный статус моделей, утонченные портреты углем, сочетаются с античными фигурами или деталями греческих храмов. У Екатерины Рожковой появилась новая серия работ "Город женщин", где разные по возрасту и по профессиям, разные по социальным группам, все героини ее серии – яркие представительницы своего времени. Экспозиция открыта для посещения до 10 марта.

В Крокус Сити Холле пройдет первая и старейшая в России музыкальная премия ZDAwards, которая традиционно порадует всех любителей музыки. В числе артистов: Григорий Лепс, Юрий Антонов, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Валерия, Лолита, Ёлка, Serebro, Витас и многие другие.

5 марта, воскресенье

В мультимедийном зале выставки "Космос.Love" покажут футуристический фильм 1935 года "Космический рейс", созданный режиссером Василием Журавлева. Главным консультантом картины был Константин Циолковский. Кинопоказ будет проходить в сопровождении живого выступления техно-панк-дуэта INTERCHAIN (Андрей Ли и Евгений Горбунов). Выставка "Космос.Love" проходит в рамках Года Гагарина и продлится до 12 марта включительно.

Спортивный комплекс "Олимпийский" примет у себя в стенах легендарную отечественную рок-группу "ДДТ". Выступление в формате ретроспективы будет состоять из трех отделений, каждое из которых затронет одну эпоху истории "ДДТ", что позволит услышать и понять эволюцию звучания и содержания творчества коллектива. Кроме того, можно будет услышать раритетные вещи, которые ддтэшники очень давно не играли на своих концертах.

На Центральном московском ипподроме пройдут "Женские" бега. Семь праздничных заездов в этот день будут проведены в честь Международного женского дня. По-традиции, наездниками будут только дамы. Бескомпромиссность и азарт участниц делает каждый забег очень зрелищным и неповторимым.

6 марта, понедельник

На сцену Кремлевского дворца выйдет Родион Газманов. Организаторы обещают, что концерт будет очень разносторонним. Родион исполнит свои современные песни (такие как "Феникс из пепла" и "Гравитация"), а также хиты в фирменной обработке. Программа носит название "Парами" не только в честь одной из самых популярных композиций артиста, но и потому что вечер будет насыщен яркими дуэтами. Плюс к этому публику порадуют чтением стихов и другими сюрпризами.

В Крокус Сити Холле Наргиз Закирова представит новую программу "Шум сердца". Артистка получила известность на постсоветском пространстве после участия в телешоу "Голос", где ее наставником выступил Леонид Агутин. Сейчас певица работает с одним из самых талантливых российских композиторов и продюсеров Максимом Фадеевым. На концерте прозвучат песни из репертуара Аллы Пугачевой, а также хиты, написанные Максимом Фадеевым.

7 марта, вторник

В клубе Stadium выступят сразу три культовые группы мировой metal сцены: KREATOR, SEPULTURA, SOILWORK. Событие в своем роде для России уникальное. Гостей ждет эдакий мини-фестиваль, с тремя легендарными музыкальными коллективами и целых пять часов тяжелой музыки. И даже если подобный концерт больше никогда в нашей стране не повторится, обладатели заветного билета смогут потом сказать: "Я там был".

8 марта, среда

В праздничный день 8 марта в московском клубе "Известия Hall" даст концерт народный артист России, певец и композитор Владимир Кузьмин. Артист сделает подарок всем своим поклонникам, а в особенности поклонницам, сыграв свои самые известные хиты. Каждая композиция Кузьмина – это жизненная история о любви, друзьях, семье или личных переживаниях. Прийти стоит всем, кому знакомы и близки такие песни, как "17 лет", "Пять минут от дома твоего", "Лед слезы льет", "Я не Казанова", "Симона", "Сибирские морозы", "Тоска", "Еще вчера", "Голос", "Эй, красотка!" и другие.

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства вниманию публики будут представлены редкие платки Hermès из частной российской коллекции Maison Carré Foundation. На площади более 650 квадратных метров будет показано более 100 платков, в основном раритетных дизайнов, созданных с 1938 года и до наших дней. Каждый из экспонатов – настоящее произведение искусства, обладающее своей уникальной историей. В этом году исполняется 80 лет с начала производства платков Hermes – первый из них, платок Jeu des Omnibus et Dames-Blanches, выпущенный в 1937 году, также будет показан на выставке. Одними из самых дорогих экспонатов станут два уникальных стула работы итальянской художницы Карлы Толомео, которые имеют высоту свыше 2 метров и обиты велюром и винтажными платками Hermès. Выставка продлится до 14 мая.

9 марта, четверг

В Крокус Сити Холле выступит известный иллюзионист, автор невероятных фокусов нашумевшего фильма "Иллюзия обмана" Гаэтано Триджиано. Его уже сейчас называют европейским Дэвидом Копперфильдом. В своих шоу он создает новый вид магии – его иллюзии выходят за пределы простого удивления, они вводят зрителя в настоящий эмоциональный восторг. Новое шоу "Магия Иллюзий", с которым Гаэтано приехал в Москву – это симбиоз волшебства, танцев и музыки. Околдовывающие иллюзии, талантливые танцоры, все это в сопровождении волшебных музыкальных композиций Анджело Талоччи – выступление обещает быть по-настоящему феерическим. В представлениях Триджиано есть все – захватывающее пиротехническое шоу, невероятные превращения, левитация, перемещения во времени и пространстве.

На сцене Yotaspace отметит свое 16-летие группа "7Б". Коллектив ворвался в медиапространство в 2001 году с хитом "Молодые ветра" и вот уже более полутора десятка лет продолжает свою активную творческую деятельность на радость поклонников. Следует ожидать, что прозвучат лучшие песни разных лет, а также свежие композиции.

На киноэкраны выходит фильм "Т2 Трейнспоттинг", который является продолжением нашумевшего в свое время фильма "На игле". Действие разворачивается спустя двадцать лет после событий оригинальной ленты. Знакомые герои на этот раз постигают премудрости порнобизнеса. Другая новинка – фильм "Конг: Остров черепа". На таинственный остров попадают ученые, военные и просто искатели приключений. Там их подстерегает сюрприз – а именно гигантский Конг. Вскоре исследовательская миссия превращается в игру на выживание, смогут ли люди найти путь к спасению?