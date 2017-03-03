Дизайнер Яна Недзвецкая устроила девичник
Всем хотелось попробовать себя в роли стилиста. Особенно старались Анна Калашникова и Лиза Арзамасова.
В своей весенней коллекции-2017 Яна Недзвецкая предоставила главную роль не принтам, а сложному фону. Именно он стал вишенкой на торте.
Экрю, топаз, топленое молоко, жемчужно-серый, кобальтовый. Ткани под расписные гжельские подносы и хохломскую деревянную роспись, с райскими птицами и фантастическими цветами прочно зацепились в коллекции дизайнера.
Блузки и платья в этом сезоне Яна посоветовала выбирать своим звездным подругам с очень тонким шелковым бельевым кружевом или с плотным хлопковым. Оно больше похоже на ткань.
Не обошлось и без сюрпризов. На девичнике назвали лидеров российского стильного мира.
Яна Недзвецкая удостоилась звания самого смелого дизайнера года.
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