Самарский трансгендер готовится к роли в "Игре престолов"

Известная пародистка из Самары Александра Гусева рассказала журналистам, как готовится к съемкам нового сезона культового сериала "Игра престолов". С целью похудения девушка... принимает наркотики.

Самарский двойник Леди Гаги прославилась еще несколько лет назад благодаря невероятному сходству с популярной певицей, а также непростой истории жизни. В интервью Александра Гусева признавалась, что с самого детства не ощущала себя мальчиком и постоянно тайком примеряла платья старшей сестры.

В возрасте 17 лет Александра впервые влюбилась. "Ему было 28 лет, он был богат и очень влиятелен. И не жалел для меня ничего", – рассказывала она журналистам. Судя по всему, поклонник и впрямь был не на шутку влюблен. Именно он оплатил будущей звезде операцию по перемене пола.

"Врача нашли в Новосибирской клинике. Гормональная подготовка, сложная операция стоимостью 900 тысяч рублей и долгие месяцы реабилитации", – рассказывала девушка в интервью "Комсомольской Правде" в 2014 году. Тогда никто и не подозревал,что уже через пару лет Гусева прославится на весь мир и будет приглашена на съемки "Игры престолов". По словам Александры, участвовать в культовом проекте ее пригласил знакомый.

В интервью Life.ru 23-летняя артистка рассказала о своей подготовке к предстоящему событию. Оказалось, что за четыре месяца Александре необходимо сбросить минимум шесть килограмм. "Приходится нюхать и всё такое. Да, специально для этого я принимаю наркотики", – заявила отчаянная девушка.

Несмотря на успешное окончание ВГИКа, роль в "Игре престолов" станет для Гусевой дебютной. Самарчанке предстоит вжиться в образ злодейки Оливии, которая является героиней первых эпизодов восьмого сезона.

"Многие думают, что я буду играть зомби или в порнухе участвовать. Ну да, у меня там будет обнажённый торс и грудь", – добавила начинающая актриса. К слову, съемки нового сезона легендарного сериала стартуют в августе этого года в испанской Жироне. От того еще более непонятно, зачем девушка рискует своим здоровьем лишь только чтобы "привести себя в форму".