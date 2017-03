Известный британский певец умер от рака

Легендарный британский певец Клим Кертис скончался на 77-м году жизни. Последние несколько месяцев он боролся с раком легких.

О смерти вокалиста сообщило издание London Evening Standard . Клим был известен как солист группы The Foundations. Это был первый мультирасовый музыкальный коллектив Британии, которому удалось выбиться на первые строчки ведущих музыкальных хит-парадов.

За три года своего существования команда The Foundation успела прославиться на весь мир. Сингл Baby Now That I’ve Found You был продан более чем в трех миллионах экземплярах, а концерты группы каждый раз срывали небывалый аншлаг.

В конце 1960-ых Кертис не на шутку поссорился с продюсером группы и со скандалом вышел из состава The Foundation, занявшись сольной карьерой. На протяжении последних 40 лет он активно гастролировал и записывал песни собственного авторства.