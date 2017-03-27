Умерла звезда фильма "Трудно быть богом"

В Екатеринбурге на 75-м году жизни скончался актер, сыгравший Дона Кэо в ленте Алексея Германа "Трудно быть богом", Валерий Величко. Более 50 лет он посвятил служению искусству на сцене Свердловского театра драмы.

В апреле Величко должен был играть в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Стало известно, что заслуженный артист России уже давно болел.

"Он очень заболел, и мы заранее подготовили ему замену. Хотя никто не рассчитывал на такой исход", – цитирует заместителя директора Свердловского театра драмы Наталью Махлину Е1.RU. Валерий Величко проработал в драмтеатре почти 52 года.

Коллеги актера говорят, что он "действительно умел и любил смешить". А его уникальное человеческое обаяние и природное чувство юмора принесли ему огромный успех в комическом жанре.

В 2013 году Валерий Величко снялся в роли Дона Кэо в ленте Алексея Германа "Трудно быть богом". В фильмографии актера такие картины, как "Самолет летит в Россию", "На полпути в Париж", "Ехали два шофера", "Золото" и другие – он снялся не в одном десятке фильмов.

"Для меня маленькая роль – это всегда интересная жизнь интересного человека. А потому в ней нужна филигранная завершенность", – говорил сам Величко. О дате и времени прощания будет объявлено позже.

Валерий Величко – заслуженный артист России. Родился 26 июня 1942 года в Свердловске. В 1961 году окончил техническое училище и работал слесарем-сборщиком на заводе "Уралмаш". В 1965 году получил диплом Свердловского театрального училища, став актером Свердловского академического театра драмы. Свою первую роль в кино – курсанта Давыдычева в фильме "След в океане" – актер сыграл, еще учась на втором курсе театрального вуза.