О чем нельзя шутить с мужчинами

Шутить или не шутить – вот в чем вопрос. Опасен ли юмор для отношений? И если шутить с любимым мужчиной, существуют ли запретные темы?

На эти и другие вопросы Dni.Ru ответила писательница Алина Делисс, которая уверена, что шутка, произнесенная к месту, может спасти безнадежный диалог и разрядить обстановку.

По статистике большинство представительниц прекрасного пола хотят видеть рядом с собой мужчину с чувством юмора. Безусловно, самоирония и умение шутить – особый талант, который облегчает нашу социализацию. Хорошая шутка, действительно, способна разрядить обстановку, наладить контакт с новым человеком, сделать гвоздем программы в любой компании. Именно умение посмеяться от души – та черта характера, на которую мужчина обращает внимание в первую очередь. А уж если девушка и сама не прочь пошутить к месту, то, можно сказать, ее кавалеру просто повезло. Пожалуй, больше всего представители сильной половины человечества ценят легкость в общении, которой невозможно достичь, если у обоих партнеров не будет чувства юмора.

"Ничто так не мешает в любви, как чувство юмора у женщины и его отсутствие у мужчины", – говорил Оскар Уайльд.

Без умения улыбаться, шутить, подыгрывать, вести себя раскрепощенно нельзя представить себе самого главного женского оружия – флирта. Согласитесь, не бывает обаяния без улыбки, а очарования – без смеха. Есть много способов заставить мужчину обратить на себя внимание – красивая внешность, яркая одежда, высокие каблуки. Но покорить его можно только имея нечто особенное в душе. Чувство юмора – как раз одно из тех качеств, благодаря которому можно без труда завоевать сердце и ум понравившегося мужчины.

Юмор можно назвать объединяющим фактором в отношениях: как правило, влюбленные смотрят одни и те же комедийные сериалы или программы, а люди, которые находятся в отношениях подолгу, вырабатывают свой ироничный стиль общения. Все правильно: когда знаешь все недостатки и достоинства своей половинки, можно подтрунивать друг над другом и получать от этого удовольствие. Хорошая шутка продлевает брак и делает самый обычный день запоминающимся.

Однако, юмор – это еще и мощное оружие, имеющее разрушительное действие. Можно пошутить неудачно и, например, обидеть человека, сыронизировав по поводу его внешности. Нужно понимать, что у каждого человека есть ахиллесова пята. А у мужчин их, как правило, больше, чем у женщин, ведь им надо постоянно держать марку, быть сильными. Их может выбить из колеи то, что, по вашему мнению, ничего не значит. Поэтому если вы дорожите отношениями, лучше стараться избегать шуток о:

его росте, весе, размерах и прочих антропометрических данных;

близких родственниках, особенно его маме. Вы никогда не задумывались, почему анекдоты о теще существуют, а о свекрови нет? Так вот, это совсем не смешно;

профессиональных достижениях, размере заработной платы;

увлечениях и хобби;

его чувствах к вам;

его подарках. Наконец, не стоит юморить с целью шантажа, например, "нет шубы – нет секса".

Как вы сами понимаете, неудачная шутка может стоить отношений. Безусловно, табуированные темы индивидуальны для каждой отдельно взятой пары. Идеально, когда чувство юмора партнеров совпадает процентов на 80, хуже – когда только на 20. Ведь с человеком, которого любишь, хочется иногда просто подурачиться, посмеяться, почувствовать, что вы с ним одно целое. У американской писательницы Агнес Репплайер есть такое замечательное выражение "Нельзя по-настоящему полюбить человека, с которым никогда не смеешься". И это абсолютная правда.