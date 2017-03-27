Турция откроет въезд россиянам по внутренним паспортам

Вполне возможно, что в скором времени россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортов. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Турции Мевлют Чавушоглу.

О том, что россиянам стоит открыть возможность пересекать границу по внутренним паспортам, Чавушоглу заговорил на встрече с представителями русской общины Антальи, сообщает портал "Рамблер/Новости". Чиновник отметил: если бы не конфликт двух держав в результате инцидента со сбитым российским самолетом, подобная практика могла быть введена еще в прошлом году.

"Мы впервые заговорили об этом еще два года назад", – отметил Чавушоглу.

"Поскольку двусторонние отношения вновь нормализовались, мы можем завершить обсуждения. Власти Турции уже устанавливают устройства для идентификации личности в аэропортах. Мы намерены возобновить переговоры", – цитирует Чавушоглу информационное агентство Anadolu. Глава турецкого МИДа также не оставил без внимания крепкое сотрудничество Турции и России по Сирии. "Стороны работают над вопросами, касающимися доставки гуманитарной помощи гражданским лицам в этой стране", – сказал он.

Напомним, 24 ноября прошлого года турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "ударом в спину". Политические взаимоотношения Анкары и Москвы существенно обострились. Так, туристическим агентствам было запрещено продавать путевки в Турцию, в результате чего россияне на несколько месяцев лишились одного из самых востребованных направлений для отдыха.