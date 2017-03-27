Турция откроет въезд россиянам по внутренним паспортам
О том, что россиянам стоит открыть возможность пересекать границу по внутренним паспортам, Чавушоглу заговорил на встрече с представителями русской общины Антальи, сообщает портал "Рамблер/Новости". Чиновник отметил: если бы не конфликт двух держав в результате инцидента со сбитым российским самолетом, подобная практика могла быть введена еще в прошлом году.
"Мы впервые заговорили об этом еще два года назад", – отметил Чавушоглу.
"Поскольку двусторонние отношения вновь нормализовались, мы можем завершить обсуждения. Власти Турции уже устанавливают устройства для идентификации личности в аэропортах. Мы намерены возобновить переговоры", – цитирует Чавушоглу информационное агентство Anadolu. Глава турецкого МИДа также не оставил без внимания крепкое сотрудничество Турции и России по Сирии. "Стороны работают над вопросами, касающимися доставки гуманитарной помощи гражданским лицам в этой стране", – сказал он.
Напомним, 24 ноября прошлого года турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "ударом в спину". Политические взаимоотношения Анкары и Москвы существенно обострились. Так, туристическим агентствам было запрещено продавать путевки в Турцию, в результате чего россияне на несколько месяцев лишились одного из самых востребованных направлений для отдыха.
Супруга Андрея Кончаловского ярче всех блистала на мероприятии
Родитель покойной артистки дал откровенное интервью
Наиболее отчетливо жители столицы смогут увидеть небесное тело 13 апреля
Супружеская жизнь пары давно трещала по швам